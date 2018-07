Contextos de uso de la realidad aumentada, mixta y virtual

Akhtar, O. (2018). [e-Book] Understanding Use Cases for Augmented, Mixed, and Virtual Reality, Altimeter, Prophet, 2018

Texto completo

La tecnología de inmersión, en forma de Realidad Aumentada (RA), Realidad Mixta (RM) y Realidad Virtual (RV), está transformando la forma en que experimentamos y aprendemos sobre el mundo que nos rodea. Mejora nuestra realidad al permitirnos interactuar virtualmente con personas, objetos y lugares a los que de otra manera no tendríamos acceso. También ha abierto muchas oportunidades para las marcas, permitiéndoles crear experiencias para clientes y empleados que no están limitados por las barreras del mundo físico. Desde la demostración de productos hasta la simulación de entornos, hay un sinfín de formas para que las marcas se involucren, entretengan y, lo que es más importante, mejoren la experiencia del cliente y del empleado mediante el uso de tecnología inmersiva.

Sin embargo, como ocurre con cualquier tecnología nueva, para la mayoría de las empresas la idea de utilizar la realidad aumentada o la realidad virtual plantea más preguntas que respuestas. ¿Cuáles son las ventajas específicas de cada tipo de tecnología de inmersión? ¿Cómo pueden incorporarse a nuestra estrategia de negocio? Y si tenemos que priorizar entre ellos, ¿qué tecnología es la más adecuada para nuestra inversión?

Este informe es una guía para todo el espectro de tecnologías de inmersión, así como para comprender qué casos de uso pueden proporcionar el mayor valor e impacto para una empresa. También ofrece un conjunto de recomendaciones sobre cómo planificar mejor y desplegar con éxito la tecnología.

En este nuevo informe encontrarás casos de uso detallados para cada tipo de tecnología de inmersión (RV, RA y RM) y videos y casos de estudio que muestran los éxitos de las marcas líderes en el espacio, así como recomendaciones para incorporar estas tecnologías a tu estrategia de negocio