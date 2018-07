Blockchain: La próxima innovación para hacer nuestras ciudades más inteligentes

Blockchain: The next innovation to make our cities smarter [e-Book], PWC, 2018

El propósito de este informe es comprender uno de los avances tecnológicos más importantes -es decir, el Blockchain- y analizar cómo se puede utilizar para hacer que las ciudades sean más inteligentes. Estudia varias áreas de una ciudad inteligente e identifica aquellas áreas en las que la innovación a través de Blockchain puede ser utilizada para mejorar nuestras ciudades y proporcionar una mejor calidad de vida.

Blockchain es uno de esos ámbitos tecnológicos, junto con otros como el big data o la inteligencia artificial, que prometen cambiarlo todo. Ya nadie lo ve como un mero soporte técnico para criptodivisas y en cambio se percibe como una ola revolucionaria que, igual que en su idea Internet, afectará a todos los aspectos de nuestras vidas. Los provisión y gestión de servicios públicos es uno de los campos en los que se están empezando a desarrollar experiencias abiertamente innovadoras.

Tanto los gobiernos como las organizaciones privadas necesitan planificar para el futuro y tener una visión de los cambios que pueden ocurrir en el mundo. Hoy en día, tienen la oportunidad de profundizar, buscar soluciones innovadoras, inspirar un crecimiento positivo, ganar prosperidad económica, desarrollar comunidades más fuertes y personas más sanas, y proporcionar una mayor movilidad social. La previsión es esencial para que los gobiernos y las empresas sepan para qué deberían trabajar y por qué.

La urbanización rápida se centra en las oportunidades que presenta esta transición urbana para crear ciudades emergentes que actúen como herramientas de desarrollo poderosas e inclusivas. Los avances tecnológicos, por otra parte, se refieren a la revolución digital, que ahora tiene un impacto directo u obvio en todos los ámbitos.