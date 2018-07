Recomendaciones sobre métricas de académicas para bibliotecas de investigación

Scholarly Metrics Recommendations for Research Libraries: Deciphering the Trees in the Forest. [e-Book] The Hague, LIBER, 2018.

La Ciencia Abierta requiere algunas transformaciones valientes en este campo. Esto incluye un énfasis en métricas de próxima generación basadas en la transparencia, la apertura y la colaboración: tanto para las áreas científicas tradicionales como para las emergentes.

El uso de métricas académicas es uno de los más desafiantes en el campo de la investigación actual. La proliferación de nuevos modelos de comunicación académica, los cambios en el campo de la evaluación de la investigación y el uso extensivo de las aplicaciones de los medios sociales han sacudido los cimientos de los paradigmas métricos tradicionales.

Para fomentar esta visión de un panorama de investigación transformado en 2022, el Grupo de Trabajo de Métricas Innovadoras de LIBER ha publicado un nuevo informe: Scholarly Metrics Recommendations for Research Libraries: Deciphering the Trees in the Forest.

En el informe se formulan recomendaciones sobre la manera en que las bibliotecas de investigación y las infraestructuras de información pueden abordar las métricas académicas, y sobre cómo empezar a desarrollar servicios que las apoyen. Las recomendaciones se agrupan en cuatro tipos importantes de actividades relacionadas con las métricas:

Descubrimiento y Descubribilidad

Mostrar los Logros

Desarrollo de Servicios

Evaluación de la investigación

LIBER reconoce que no todas las bibliotecas parten del mismo punto. El contexto de la investigación en los países europeos es bastante diverso, con bibliotecas que operan en muchos niveles diferentes de experiencia y con diferentes niveles de recursos a su disposición. Por lo tanto, las recomendaciones del informe se organizan en tres niveles de compromiso: Inicial, Intermedio y Avanzado. Las bibliotecas pueden elegir qué recomendaciones adoptar, basándose en su nivel actual de compromiso con las métricas académicas. El orden en que aparecen las recomendaciones se correlaciona con la importancia potencial que pueden tener para una institución