La era de la analítica: Competir en un mundo basado en datos

El potencial de los Big Data sigue creciendo. Aprovechar al máximo significa que las instituciones y empresas deben incorporar el análisis en su visión estratégica y utilizarlo para tomar mejores y más rápidas decisiones.

¿Son los datos Big Data una entelequia? Un nuevo informe del McKinsey Global Institute (MGI), The age of analytics: Competing in a data-driven world, sugiere que la gama de aplicaciones y oportunidades basada en los datos masivos ha crecido y continuará expandiéndose. Dados los rápidos avances tecnológicos, la cuestión para las empresas ahora es cómo integrar nuevas capacidades en sus operaciones y estrategias y posicionarse en un mundo en el que el análisis puede dar un vuelco a industrias enteras.

El volumen de datos sigue duplicándose cada tres años a medida que llega información de plataformas digitales, sensores inalámbricos, aplicaciones de realidad virtual y miles de millones de teléfonos móviles. La capacidad de almacenamiento de datos ha aumentado, mientras que su costo se ha desplomado. Los científicos de datos tienen ahora a su disposición una potencia de cálculo sin precedentes, y están ideando algoritmos cada vez más sofisticados.

Los mayores avances se han producido en los servicios basados en la localización y en la venta al por menor en EE.UU. Por el contrario, la industria manufacturera, el sector público de la UE y la sanidad han capturado menos del 30 por ciento del valor potencial. Y han surgido nuevas oportunidades desde 2011, ampliando aún más la brecha entre los líderes y los rezagados.

Las empresas líderes están utilizando sus capacidades no sólo para mejorar sus operaciones principales, sino también para lanzar modelos de negocio completamente nuevos. Los efectos de red de las plataformas digitales están creando una situación en la que aquellas empresas que se anticipan a trabajar con datos se llevan la mayor parte en algunos mercados. Las empresas líderes tienen un talento analítico notablemente profundo que se enfrenta a diversos problemas, y están buscando activamente maneras de entrar en otras industrias. Estas empresas pueden aprovechar su conocimiento de la escala y los datos para añadir nuevas líneas de negocio, y esas expansiones están difuminando cada vez más los límites de los sectores tradicionales.