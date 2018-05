Libertad en la Red 2017, Los gobiernos de todo el mundo están aumentando drásticamente sus esfuerzos para manipular la información en los medios sociales

Freedom on the Net 2017: Manipulating Social Media to Undermine Democracy. [e-Book] Washington D. C: Fredon House, 2018

Texto completo

Los gobiernos de todo el mundo están aumentando drásticamente sus esfuerzos para manipular la información en los medios sociales, amenazando la noción de Internet como una tecnología liberadora, según Freedom on the Net 2017, la última edición de la evaluación anual país por país de la libertad en línea, publicada hoy por Freedom House.

Los gobiernos de un total de 30 países desplegaron algún tipo de manipulación para distorsionar la información en línea, en comparación con los 23 del año anterior. Comentaristas pagados, trolls, bots, sitios de noticias falsas y medios de propaganda estaban entre las técnicas usadas por los líderes para inflar su apoyo popular y esencialmente apoyarse a sí mismos.

La manipulación en línea y las tácticas de desinformación jugaron un papel importante en las elecciones de por lo menos 18 países durante el año pasado, incluyendo los Estados Unidos, dañando la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus líderes sobre la base de noticias objetivas y un debate auténtico. La manipulación de contenidos contribuyó a un séptimo año consecutivo de declive general de la libertad en Internet, junto con un aumento de las interrupciones del servicio de Internet móvil y un aumento de los ataques físicos y técnicos contra los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes.

Los gobiernos de al menos 14 países restringieron la libertad de Internet en un intento de abordar la manipulación de contenidos. Las autoridades ucranianas, por ejemplo, bloquearon los servicios con sede en Rusia, incluyendo la red social y el motor de búsqueda más utilizados del país, después de que los agentes rusos inundaran los medios sociales con historias inventadas que promovían la narrativa del Kremlin.

Por tercer año consecutivo, China fue el peor abusador de la libertad en Internet, seguida de Siria y Etiopía. En Etiopía, el gobierno cerró las redes móviles durante casi dos meses como parte de un estado de emergencia declarado en octubre de 2016 en medio de protestas antigubernamentales a gran escala.

Menos de la cuarta parte de los usuarios de Internet en el mundo residen en países en los que Internet está designada como Libre, lo que significa que no hay obstáculos importantes para el acceso, restricciones onerosas sobre el contenido, o graves violaciones de los derechos de los usuarios en forma de vigilancia sin control o repercusiones injustas para la expresión legítima.

Los gobiernos manipularon los medios sociales para socavar la democracia: Los gobiernos de 30 países de los 65 países evaluados intentaron controlar los debates en línea. En los últimos años, esta práctica se ha generalizado considerablemente y se ha vuelto técnicamente más sofisticada.

Los censores estatales se centraron en la conectividad móvil: Un número cada vez mayor de gobiernos ha restringido el servicio de Internet móvil por razones políticas o de seguridad. La mitad de todos los cierres de Internet en el último año fueron específicos de la conectividad móvil, y la mayoría de los demás afectaron simultáneamente a los servicios móviles y de línea fija. La mayoría de los cierres móviles se produjeron en zonas pobladas por minorías étnicas o religiosas, como las zonas tibetanas en China y Etiopía.

Más gobiernos restringieron el vídeo en directo: A medida que el vídeo en directo ganaba popularidad con la aparición de plataformas como Facebook Live y Snapchat’s Live Stories, los usuarios de Internet se enfrentaron a restricciones o ataques para la transmisión en directo en al menos nueve países, a menudo para evitar la transmisión en directo de las protestas antigubernamentales. Países como Bielorrusia interrumpieron la conectividad móvil para impedir que las imágenes en directo llegaran a un público masivo

Aumentaron los ataques técnicos contra los medios de comunicación, la oposición y los defensores de los derechos humanos: Se documentaron ciberataques contra críticos del gobierno en 34 de los 65 países. Muchos gobiernos tomaron medidas adicionales para restringir el cifrado, dejando a los ciudadanos aún más expuestos.

Nuevas restricciones a las redes privadas virtuales (VPN): En la actualidad, 14 países restringen las herramientas utilizadas para eludir la censura de alguna forma y seis países han introducido nuevas restricciones, ya sea prohibiciones legales o bloqueos técnicos en los sitios web de VPN o en el tráfico de la red.

Los ataques físicos contra ciudadanos de Internet y periodistas en línea se expandieron dramáticamente: El número de países que sufrieron represalias físicas por hablar en línea aumentó en un 50 por ciento durante el último año, de 20 a 30 de los países evaluados. En ocho países, la gente fue asesinada por su expresión en línea. En Jordania, un caricaturista cristiano fue asesinado por burlarse de la visión celestial de los militantes islamistas, mientras que en Myanmar, un periodista fue asesinado tras publicar en Facebook notas en las que se alegaba corrupción.

Desde junio de 2016, 32 de los 65 países evaluados en Freedom on the Net vieron cómo la libertad en Internet se deterioraba. Los descensos más notables se documentaron en Ucrania, Egipto y Turquía