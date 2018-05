Estudio de tendencias en medios digitales. Un nuevo mundo de elección para los consumidores digitales

Digital media trends survey. A new world of choice for digital consumers, Deloitte Insights, 2018.

Texto completo

Los consumidores de hoy en día quieren contenido original y de alta calidad, y están menos dispuestos a pagar por paquetes que contengan programación que nunca verán. Exigen la capacidad de ver el contenido en cualquier momento, en cualquier lugar y en el formato que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento. Y, más que nunca antes, están dispuestos a dejar proveedores que no satisfacen estos requisitos.

Con la proliferación de dispositivos móviles, conectividad inalámbrica y plataformas de medios digitales alternativos, una cosa ha quedado clara: los consumidores están cada vez más en el control. Ahora disfrutan de una libertad sin precedentes a la hora de seleccionar los medios de comunicación y las opciones de entretenimiento, y sus expectativas están en su punto más alto.

Para entender dónde están las cosas hoy en día, y a dónde van, cada año Deloitte analiza los hábitos generacionales de los consumidores estadounidenses con el objetivo de descubrir las actitudes y comportamientos cambiantes que involucran los dispositivos de entretenimiento, la publicidad, el consumo de medios de comunicación, los medios sociales e Internet.

En la 12ª edición encuesta sobre las tendencias de los medios digitales, aparecen varias ideas clave que ilustran los principales cambios en el consumo de los medios:

El vídeo en tiempo real atraviesa el abismo. La adopción de las suscripciones de vídeo en tiempo real continúa creciendo, impulsada por el fuerte deseo de los consumidores por el contenido original y la flexibilidad para consumir medios donde y cuando quieran.

La “brecha de valor” de la televisión de pago se está ampliando. El crecimiento del streaming de vídeo ha llevado, en parte, a los consumidores a reevaluar el valor de sus suscripciones a la televisión de pago. Existe una brecha de valor cada vez mayor entre lo que esperan y lo que realmente ofrecen los proveedores de televisión de pago.

Surgimiento de los “MilleXZials.” La encuesta reveló que las generaciones más jóvenes no son las únicas que impulsan estas tendencias. En particular, los comportamientos de consumo móvil de la Generación X (edades 35-51) ahora son muy similares a los de la Generación Z (edades 14-20) y milenals (edades 21-34). Llamamos a este grupo combinado (Gen Z, milenios, y Gen X) los “MilleXZials.”

Los datos personales son cada vez más una preocupación y una oportunidad. Dado que una parte considerable del consumo tiene lugar en línea, todos los consumidores protegen cada vez más sus datos personales. Esto crea una oportunidad para que los proveedores den a los clientes un mayor control sobre sus datos personales.