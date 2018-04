Ensayos sobre la historia del sonido: hablar y escuchar en la era de la modernidad

Damousi, J. and D. Deacon (2007). [e-Book] Talking and Listening edited : Essays on the history of sound., 2007

Hasta hace poco, los historiadores guardaban silencio sobre el sonido. Esta colección de ensayos sobre hablar y escuchar en la era de la modernidad reúne a importantes estudiosos australianos que han seguido el mandato de Alain Corbin de que los historiadores “ya no pueden permitirse descuidar los materiales relativos a la percepción auditiva”. Desde el sonido de los disparos en los campos australianos hasta la oratoria viril de Alfred Deakin, estos ensayos defienden la influencia de lo auditivo en la formación de subjetividades individuales y colectivas; el lugar de la palabra en la comprensión de los esfuerzos individuales y colectivos; la centralidad de la palabra en la marcación y negación de la diferencia y en las luchas por el poder; y la importancia de las tecnologías de la radio y el cine en la formación de las identidades culturales modernas.