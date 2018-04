Notas desde la frontera de la IA: Aplicaciones y valor del aprendizaje profundo

Chui, M., J. Manyika, et al. [e-Book] Notes from the AI frontier: Applications and value of deep learning. New York, McKinsey Global Institute (MGI), 2018

El aprendizaje profundo es parte de un conjunto más amplio de métodos de aprendizaje automático basados en asimilar representaciones de datos. Una observación (por ejemplo, una imagen) puede ser representada en muchas formas (por ejemplo, un vector de píxeles), pero algunas representaciones hacen más fácil aprender tareas de interés (por ejemplo, “¿es esta imagen una cara humana?”) sobre la base de ejemplos, y la investigación en este área intenta definir qué representaciones son mejores y cómo crear modelos para reconocer estas representaciones.

Un análisis de más de 400 casos de uso en 19 industrias y nueve funciones comerciales resalta el amplio uso y el significativo potencial económico de las técnicas avanzadas de IA.