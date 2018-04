MOOCs y Calidad

Hayes, Sarah. MOOCs and Quality : A Review of the Recent Literature. Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), 2015

Texto completo

Esta revisión de la literatura presenta una serie de perspectivas diferentes de una amplia gama de fuentes relacionadas con la naturaleza de los MOOC y las consideraciones pertinentes sobre la calidad. Los proveedores de educación superior se están adaptando a los recientes y rápidos cambios mundiales, a los mercados y a las tecnologías, tratando de mantener y mejorar la calidad, así como de establecer asociaciones con sus estudiantes. Los MOOC son recursos que podrían apoyar potencialmente muchos cambios positivos. Pensar en las partes interesadas involucradas y en la forma en que podrían contribuir ayuda a mantener un enfoque equilibrado con respecto a los MOOC. Los MOOC pueden servir de inspiración para que los proveedores de educación superior vuelvan a examinar la participación de los estudiantes y del personal, así como las medidas de garantía de calidad y de control de calidad que se han adoptado para mejorar la calidad de la educación superior. en el contexto del MOOC.