Vinculación de las cláusulas y acciones en la interacción social

Linking Clauses and Actions in Social Interaction. [e-Book] Helsinki, Finnish Literature Society / SKS, 2017.

Texto completo

Este volumen trata de las maneras en que las acciones verbales y no verbales se combinan y enlazan en una serie de contextos en la conversación cotidiana, en contextos institucionales y en el periodismo escrito. El volumen incluye una introducción que, además de presentar el contenido de los artículos, discute los fundamentos terminológicos como la comprensión de los términos “cláusula”, “acción” y “vinculación” y “combinación” en diferentes tradiciones gramaticales y las formas en que se conciben aquí, así como las cuestiones abiertas formuladas colectivamente por los participantes en la planificación del volumen en relación con el reconocimiento, la aparición y la distancia de la vinculación, y la forma en que estas cuestiones se abordan en las contribuciones al volumen. Los temas tratados en los artículos incluyen la combinación de acciones físicas y anuncios verbales en la conversación diaria, la vinculación de acciones verbales y no verbales, así como vínculos verbales entre acciones no verbales por parte de los profesores que construyen la actividad pedagógica. Otros temas se refieren a la mediación de preguntas a través de la traducción informal en conversaciones multilingües con el fin de organizar la participación, y las formas en que las solicitudes de aclaración y confirmación de los estudiantes crean ocasiones de aprendizaje en un aula de idiomas extranjeros. Otros artículos se refieren a la aparición en línea de preguntas alternativas con la partícula finlandesa vai ‘o’, a la finalización tardía de giros inacabados, a la transformación de solicitudes y ofertas en empresas conjuntas y a las formas en que se crean citas directas en el periodismo escrito a partir de la charla original en la entrevista oral. La mayoría de los trabajos emplean el Análisis de Conversación y la Lingüística Interaccional como marco teórico. Las lenguas utilizadas como datos son el finés, el inglés, el estonio, el francés, el portugués brasileño y el sueco”.