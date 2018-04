How Many Books Did The Average American Read In The Last Year? This New Study May Surprise You

Cuando se trata de hábitos de lectura, en general existe mucho pesimismo, se comenta que se están recortando los fondos para las bibliotecas públicas, que uno de cada cuatro estadounidenses no leyó ni un solo libro en el último año, que las cadenas de librerías están en declive. Pero la verdad es que los estadounidenses están leyendo mucho más de lo que uno cree. De hecho, según un nuevo estudio de Pew Research, los estadounidenses en realidad están leyendo, sólo que lo están haciendo de diferentes maneras que la tradicional.

Según la investigación de Pew Research “Nearly one-in-five Americans now listen to audiobooks“, los estadounidenses leen un promedio promedio de 12 libros por año, y el estadounidense típico ha leído cuatro libros en los últimos 12 meses (mediana). Si tenemos en cuenta los datos de 2011, los estadounidenses no están abandonando sus hábitos de lectura. Desde 2012, un 74 por ciento de los estadounidenses han leído por lo menos un libro en los últimos 12 meses. Otra cuestión aparte es que muchos lectores están empezando a leer en otros formatos, incluyendo audiolibros.

Según Pew Research, ha habido un aumento moderado de estadounidenses que escuchan audiolibros, del 14 por ciento que lo hacían en 2016 al 18 por ciento en 2018. Lo que significa que casi uno de cada cinco estadounidenses escucha audiolibros, y el 29 por ciento de los lectores ahora leen en diferentes formatos combinando libros impresos y digitales, frente al 39 por ciento que sólo lee libros físicos.

Las últimas investigaciones confirman que necesitamos cambiar nuestra ideas sobre cuanto y cómo se lee, y aceptar las formas cambiantes de lectura de la gente a la hora de proporcionar los datos sobre índices y hábitos de lectura.