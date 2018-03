Uno de cada cinco estadounidenses escucha audiolibros

Perrin, Andrew. “Nearly one-in-five Americans now listen to audiobooks” Pew Research, 2018

Los estadounidenses están ampliando el consumo de libros a través de varios formatos, siendo los audiolibros el formato que está creciendo más rápidamente.

Alrededor de tres cuartas partes (74%) de los estadounidenses han leído un libro en los últimos 12 meses en cualquier formato, una cifra que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2012, según una encuesta del Pew Research Center realizada en enero. Los libros impresos siguen siendo el formato más popular para leer, con el 67% de los estadounidenses que han leído un libro impreso en el último año.

Y aunque la proporción de lectores de libros impresos y electrónicos es similar a la de una encuesta realizada en 2016, ha habido un aumento modesto pero estadísticamente significativo en la proporción de estadounidenses que leen audiolibros, del 14% al 18%.

En general, los estadounidenses leen un promedio de 12 libros por año, mientras que el estadounidense típico ha leído cuatro libros en los últimos 12 meses. Cada una de estas cifras no ha cambiado mucho desde 2011, cuando el Centro comenzó a realizar las encuestas sobre los hábitos de lectura de libros de los estadounidenses.

Alrededor del 39% de los estadounidenses dicen que sólo leen libros impresos, mientras que el 29% lee en estos formatos digitales y también lee libros impresos. Sólo el 7% de los estadounidenses dicen que sólo leen libros en formato digital y que no han leído ningún libro impreso en los últimos 12 meses. Algunos grupos demográficos tienen más probabilidades que otros de ser lectores de libros sólo digitales, pero en general este comportamiento es relativamente raro en una amplia gama de grupos demográficos. Por ejemplo, el 10% de los jóvenes de 18 a 29 años sólo lee libros en formato digital, en comparación con el 5% de los de 50 a 64 años y el 4% de los de 65 años o más.

Curiosamente, no hay diferencias significativas en esta cuestión relacionada con el nivel educativo o los ingresos anuales del hogar. Alrededor del 7% de los graduados universitarios son lectores de libros digitales, en comparación con el 5% de los que cursan la escuela secundaria.

Casi una cuarta parte (23%) de los jóvenes de 18 a 29 años han escuchado un audiolibro en los últimos 12 meses, en comparación con el 16% que lo había hecho en 2016. La proporción de graduados universitarios que han leído un libro impreso o escuchado un audiolibro en los últimos 12 meses ha aumentado en 6 y 7 puntos porcentuales, respectivamente, desde 2016. En particular, la proporción de graduados de la escuela secundaria que han escuchado un audiolibro en los últimos 12 meses casi se ha duplicado en ese mismo período de tiempo, del 9% en 2016 al 16% en la actualidad.