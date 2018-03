Empoderar a las mujeres en la era digital. ¿Dónde estamos?

Empowering women in the digital age. Where do we stand? [e-Book] Paris, OCDE. Texto completo: http://www.oecd.org/internet/empowering-women-in-the-digital-age-brochure.pdf

Este folleto resume las conclusiones iniciales del próximo informe de la OCDE Bridging the Digital Gender Divide. El informe, preparado a petición del Gobierno australiano, servirá de base para el debate de los ministros del G20 a cargo de la Economía Digital bajo la Presidencia argentina del G20 en 2018, en torno a medidas políticas para fomentar la participación equitativa de las mujeres en la economía digital.

Las nuevas herramientas digitales son potenciadoras y pueden servir para apoyar una nueva fuente de crecimiento económico mundial inclusivo. Para aprovechar esta oportunidad es esencial que nadie, -y especialmente ninguna mujer-, se vea frenado en su intento de lograr sus aspiraciones. Ahora es el momento de intensificar los esfuerzos y aprovechar la transformación digital para garantizar que represente una oportunidad para las mujeres y una oportunidad para construir un entorno digital más inclusivo.

Los esfuerzos del G20 son un paso importante y oportuno hacia mejores políticas para cerrar el mercado digital. la disparidad entre hombres y mujeres. Establecer la base de evidencias que revelen cómo les está yendo a las mujeres en la transformación digital son esenciales para el desarrollo y seguimiento de estas políticas. Este folleto representa un esfuerzo preliminar del OCDE, en colaboración con el G20, para ampliar la base de datos a fin de comprender mejor la posición de la mujer en el mundo. la economía y la sociedad que está siendo transformada por las tecnologías digitales.

Las principales conclusiones son las siguientes:

1. Hoy en día, en todo el mundo, hay unos 250 millones menos de mujeres que de hombres en línea. En los países en desarrollo, El acceso limitado a menudo afecta a las mujeres que viven en el África subsahariana y en las zonas rurales de Asia. En los países desarrollados las mujeres se enfrentan a una faceta de la brecha digital de género: la sistemática infrarrepresentación en la información y las tecnologías de la comunicación (TIC), la alta dirección y las carreras académicas. Por ejemplo, las mujeres en todo el mundo tienen un 20% menos de probabilidades de ocupar una posición de liderazgo en la industria de las comunicaciones móviles, son sólo el 8% de los socios inversores de las 100 principales empresas de capital riesgo (capital riesgo) y sólo el 17% de las empresas de capital riesgo (capital riesgo). científicos que ganen más de 105 000 dólares (en 2015).

2. La brecha de género en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) aumenta con la edad. A los 15 años las niñas tienen dos veces menos probabilidades de aspirar a cursar una carrera como ingeniero, científico o arquitecto y tres de que los niños se conviertan en profesionales de la salud. Por consiguiente, no es de extrañar que las mujeres representan hoy en día sólo el 20% de los titulados superiores en el campo de las TIC. E incluso cuando estudian STEM se enfrentan a un “techo de cristal” que les impide ocupar puestos de responsabilidad: las mujeres sólo representan el 20% de los puestos de responsabilidad. científicos que se identifican como “autores correspondientes” (un sustituto del liderazgo en el mundo de la investigación) y tienen pocas probabilidades de ser revisores o miembros del consejo editorial de revistas científicas.

3. El desarrollo de software todavía parece ser (principalmente) un club dominado por hombres. En los últimos cinco años, casi El 90% de los programas de software de código abierto más utilizados fueron escritos por hombres. Esto es particularmente preocupante, dada la creciente importancia de la analítica de big data “datos masivos” para el análisis digital. y las posibles consecuencias de un sesgo involuntario debido a este papel marginal de las mujeres.

4. Sin embargo, la inventiva de las mujeres finalmente está comenzando a emerger, manteniendo la promesa de estrechar la brecha histórica. Si bien casi el 80% de todas las patentes presentadas en las principales oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo siguen fueron desarrolladas por hombres, el número de patentes en las que ha figurado al menos una mujer en la lista de patentes. ha aumentado más rápidamente que la media de todas las patentes. Esto es especialmente cierto en el caso de patentes relacionadas con las TIC, lo que sugiere que las mujeres están recibiendo cada vez más reconocimiento por su inventiva y creatividad.

5. El 90% de las nuevas empresas innovadoras que buscan inversiones de capital riesgo han sido fundadas por hombres. Además, las empresas innovadoras de nueva creación en propiedad de mujeres reciben un 23% menos de financiación y tienen un 30% menos de probabilidades de tener una salida positiva, es decir, ser adquiridas o emitir una oferta pública inicial, en comparación con las empresas de propiedad masculina. Sin embargo, es posible avanzar: Las empresas de capital riesgo con al menos una mujer tienen más del doble de probabilidades de invertir en una empresa con un mujeres en el equipo directivo, y tres veces más probable que inviertan en empresas en las que figuren directoras generales (CEOs).

6. Las mujeres en el trabajo hoy en día: las cualificaciones digitales son más rentables en el mercado laboral. Si bien las mujeres parecen estar menos dotadas en algunas de las competencias necesarias para prosperar en la era digital, como el cálculo numérico y las competencias cuantitativas STEM, está surgiendo una ventana de oportunidad: las mujeres que realizan tareas más intensivas en TIC en su trabajo reciben un aumento salarial un 12 % superior al de los hombres. ¿Quizás una ventana de oportunidad para reducir la brecha salarial?

7. Las herramientas digitales pueden ser parte de la solución y pueden ofrecer oportunidades para el empoderamiento y el desarrollo económico de las mujeres. El uso de plataformas digitales está proporcionando a las mujeres un mayor acceso a los mercados, al conocimiento y a la información. y acuerdos de trabajo más flexibles. Esto puede dar lugar a tasas de empleo femenino más elevadas en las plataformas que en las industrias tradicionales: en los Estados Unidos, la proporción de mujeres conductoras es mayor eb Uber (14%) que en el caso de los taxis tradicionales (8%). Además, el dinero móvil – una forma de hacer transacciones financieras de tarjeta SIM a tarjeta SIM usando teléfonos móviles y sin necesidad de una cuenta bancaria formal – está probando un una poderosa fuente de inclusión para los 2.000 millones de personas que carecen de una cuenta financiera formal.

8. Cerrar la brecha digital de género no está fuera de nuestro alcance, pero necesitamos acelerar el progreso. El compromiso de los ministros del G20 a cargo de la Economía Digital el año pasado en Düsseldorf para fomentar el género digital la inclusión y el abanico de medidas concebidas para abordar las causas profundas de esta división son pasos importantes en la dirección siguiente la dirección correcta. Lo que el futuro depara para las mujeres depende de lo que la política haga hoy. La OCDE se enorgullece de trabajar en estrecha colaboración con el G20 para mejorar las políticas de reducción de la brecha digital de género.