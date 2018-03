Busaniche, B. [e-Book] Argentina copyleft: la crisis del modelo de derecho de autor y las prácticas para democratizar la cultura, Villa Allende : Fundación Vía Libre, 2010

El libro aborda los problemas centrales de la Ley de Propiedad Intelectual de Argentina, desde la perspectiva de estudiantes y docentes universitarios, bibliotecarios, artistas, comunicadores sociales, programadores y usuarios de software libre, wikipedistas, miembros de redes libres, medios de comunicación comunitarios, entre otros. El abordaje de los derechos culturales desde una perspectiva amplia implica necesariamente poner en debate los sistemas legales vigentes que restringen la circulación e ilegalizan muchas prácticas de socialización de la cultura, en particular en entornos medidados por las nuevas tecnologías digitales. No se trata sólo de una crítica a la situación vigente, sino de propuestas constructivas basadas en experiencias comunitarias de construcción colaborativa de conocimiento desde diferentes enfoques, y en particular desde los usos de las nuevas tecnologías que permiten digitalizar, distribuir y construir cultura colectivamente.