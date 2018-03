Media and information literacy – A practical guidebook for trainers = Alfabetización mediática e informativa: una guía práctica para capacitadores (Segunda edición). Deutsche Welle, 2018

La Guía de Alfabetización de Información y Medios proporciona a los capacitadores de MIL información básica, ideas de capacitación, métodos y hojas de trabajo.

La alfabetización es la capacidad de leer y escribir. La alfabetización mediática e informacional (MIL) es la capacidad de comprender cómo funcionan los medios y cómo pueden usarse para participar en el debate público. MIL incluye redes sociales como Facebook, así como medios tradicionales como libros, periódicos, radio y televisión.

Alfabetización mediática e informativa: una guía práctica para capacitadores brinda a los instructores de MIL información de antecedentes, ideas de capacitación, métodos y hojas de trabajo. El libro también proporciona ejemplos de programas de capacitación para ayudarlo a determinar el tiempo necesario para enseñar aspectos individuales de los medios y la alfabetización informacional.

