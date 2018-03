Imágenes ocultas dentro de libros

Incredible hidden artworks painted on the edge of historic books

Written by Katy Cowan

Hubo una vez una época en la que las pinturas de los bordes delanteros estaban de moda, es decir, ilustraciones intrincadas alrededor de las páginas cerradas de un libro. Aunque el pan de oro o de plata siempre fue una opción popular, algunos títulos fueron un paso más allá e incluyeron paisajes enteros o pinturas de retratos.

Los lomos de los libros esconden el arte. Este artista crea pinturas sobre lomos de libros que sólo son visibles al abanicar las páginas. Esta tradición se remonta al siglo X. Curiosamente, algunas pinturas de los bordes delanteros eran tan secretas que sólo se podían descubrir cuando el libro se abanicaba en una cierta dirección. Y si el libro se cerrara como de costumbre, los bordes de la página se verían en blanco. A veces, estas ilustraciones secretas podían ser dobladas – revelando dos obras de arte diferentes en diferentes inclinaciones.

La Biblioteca Swem de Earl Gregg alberga la Colección Ralph H. Wark de 700 ejemplares, la colección más grande de libros pintados en la parte delantera de Estados Unidos. Jay Gaidmore, Director de Colecciones Especiales de la Biblioteca, dijo: “A veces las pinturas de los bordes delanteros correspondían al tema del libro, y a veces no. Escenas típicas incluyen Oxford y Cambridge, el río Támesis, la Abadía de Westminster, el pueblo y la campiña inglesa, Edimburgo, autores, barcos y figuras clásicas…

Se pueden encontrar en libros que datan del siglo XI con versiones más elaboradas que aparecen alrededor del siglo XVII cuando los artistas trataron de traspasar los límites de lo que era posible. Las pinturas de los bordes delanteros alcanzaron su punto máximo a finales del siglo XVIII y principios del XIX en Inglaterra. Edwards de Halifax procedente de una familia de encuadernadores y libreros de Yorkshire, fueron los más dados a utilizar este recurso en sus libros.