Hacia una implementación exitosa de la política de acceso abierto

En los últimos diez a quince años, muchas universidades de investigación de Estados Unidos y Europa han adoptado diversos tipos de políticas de acceso abierto. Típicamente, tales políticas solicitan el archivo de artículos de revistas pre- o post-revisados escritos por los miembros de la facultad en la web en repositorios en acceso abierto. Estas políticas promueven la misión de las universidades de investigación de proporcionar un amplio acceso a los nuevos conocimientos. También están en consonancia con los requisitos de muchas organizaciones de financiación que exigen el acceso abierto a los resultados de la investigación.

En la Universidad Estatal de Arizona, el compromiso de acceso abierto fue declarado por primera vez en octubre de 2010 por la Librarians Assembly.. En la primavera de 2017 la política oficial de acceso abierto de la ASU fue aprobada por el Senado de la Universidad y aprobada por el Preboste. El siguiente paso es la aplicación de la política. El objetivo de este informe es presentar una visión general de los desafíos potenciales, así como proporcionar ideas y recomendaciones sobre el estado de la investigación que podrían ayudar a una implementación exitosa de la política de acceso abierto en la ASU.