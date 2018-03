El Futuro de la Ciencia de Datos en las Bibliotecas

Burton, Matt and Lyon, Liz and Erdmann, Chris and Tijerina, Bonnie. Shifting to Data Savvy: The Future of Data Science In Libraries. Project Report. University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, 2018

Texto completo

El proyecto Data Science in Libraries está financiado por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS) y dirigido por Matt Burton y Liz Lyon, de la Escuela de Computación e Información de la Universidad de Pittsburgh; Chris Erdmann, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte; y Bonnie Tijerina, de Data & Society. El proyecto explora los desafíos asociados con la implementación de la ciencia de datos en diversos entornos bibliotecarios examinando dos perspectivas específicas enmarcadas como “la brecha de habilidades”, es decir, donde se percibe que los bibliotecarios carecen de las habilidades técnicas para ser eficaces en un entorno de investigación rico en datos; y “la brecha de gestión”, es decir, la capacidad de los gestores de bibliotecas para comprender y valorar los beneficios de las habilidades en la ciencia de datos y para proporcionar apoyo organizacional y administrativo.

Este informe presenta principalmente una síntesis de las discusiones, hallazgos y reflexiones de un taller internacional de dos días celebrado en mayo de 2017 en Pittsburgh, donde los miembros de la comunidad participaron en un programa con oradores, discusiones en grupo y actividades para profundizar en los desafíos de la implementación exitosa de la ciencia de datos en las bibliotecas. Los participantes provenían de organizaciones de financiación, bibliotecas académicas y públicas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones comerciales, y la mayoría de los debates se centraron en las bibliotecas universitarias y las escuelas bibliotecarias.