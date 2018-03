Los académicos usan habitualmente Wikipedia, pero rara vez la citan

Thompson, Neil ; Hanley, Douglas “Science Is Shaped by Wikipedia: Evidence From a Randomized Control Trial.” MIT Sloan Research Paper No. 5238-17

“A veces pienso que los tratados generales y populares son casi tan importantes para el progreso de la ciencia como el trabajo original.”

Charles Darwin, 1865.

Como la mayor enciclopedia del mundo, no es sorprendente que Wikipedia refleje el estado del conocimiento científico. Sin embargo, Wikipedia es también uno de los sitios web más visitados en el mundo, incluso por los científicos, lo que sugiere que también tiene el potencial para dar forma a la ciencia. Este artículo demuestra que sí.

Investigadores del Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Pittsburgh publicaron una investigación que muestra que la enciclopedia en línea Wikipedia está afectando materialmente a la investigación científica, aunque los autores de esa investigación casi nunca la citan como fuente. El estudio utilizó un modelo estadístico para establecer que Wikipedia también está ayudando a avanzar el progreso de la ciencia en todo el mundo, particularmente en los países menos desarrollados.

Neil C. Thompson, de la Escuela Sloan del MIT, y Douglas Hanley, de la Universidad de Pittsburgh, descubrieron que el lenguaje de los nuevos artículos científicos publicados en Wikipedia comienza a aparecer en las principales revistas académicas, con una duplicación particularmente frecuente entre las revistas más prestigiosas. Esto a pesar de que sólo el 0,01 por ciento de los artículos científicos citan a Wikipedia como fuente.

Los hallazgos están destinados a alimentar la polémica en el mundo académico sobre el valor de Wikipedia como fuente de referencia. Muchas universidades prohíben específicamente las citaciones a la enciclopedia en línea en los documentos de estudiantes y profesores, razonando que las definiciones generadas por la multitud no pueden ser tan exactas y exhaustivas como las creadas por los investigadores. Esto es a pesar del hecho de que los estudios que han encontrado que los artículos de Wikipedia son considerablemente más largos y contienen menos errores que los de las enciclopedias convencionales.

Un estudio de 2009 halló que el 26 por ciento de los médicos en formación consultan regularmente a Wikipedia para un consejo médico y que el 70 por ciento lo utilizan al menos de vez en cuando. Los profesionales están usando la Wikipedia intensamente para información científica y profesional.

Los investigadores encargaron a estudiantes de postgrado que escribieran 43 artículos de postgrado sobre temas de química que Wikipedia no cubría aún. Para ello realizaron un análisis de palabras clave de revistas científicas relacionadas seis meses antes y seis meses después de la publicación de cada artículo para ver con qué frecuencia las palabras usadas en Wikipedia aparecían en la investigación académica y compararon los resultados con un grupo de control de artículos inéditos sobre temas similares.

La investigación mostró una correlación estadísticamente significativa entre la presencia de un artículo de Wikipedia y una terminología comparable en los trabajos académicos. Para un artículo típico en el campo, Wikipedia influyó en uns de cada 300 palabras. Se encontró una correlación aún mayor entre las revistas que publicaban investigación de vanguardia, donde se vieron afectada una de cada 140 palabras. Sin embargo, casi ninguno de los artículos estudiados citó a Wikipedia como fuente.

Thompson y Hanley optaron por no centrarse en el pequeño secreto académico poco ético, sino en la importancia de Wikipedia como herramienta de difusión. Interpretamos que esto apoya la hipótesis de que los nuevos artículos de Wikipedia creados a partir de la ciencia de vanguardia se convierten en un camino para que otros aprendan acerca de esas ideas. Es decir, Wikipedia tiene un importante valor en la difusión del conocimiento.

Posteriormente analizaron por qué son tan raras y escasas las citas de Wikipedia. Una posible razón es la vergüenza, Hay un sentimiento de que hay ciertas cosas que los académicos hacen y citar una enciclopedia es algo de lo que de cara a sus colegas no parece muy ético. Otra teoría, es que el contenido de Wikipedia se considera parte del corpus de conocimiento público y por lo tanto no necesita una citación.

Un hallazgo importante fue que los autores científicos en los países más pobres tuvieron más probabilidades de ser influenciados por Wikipedia que aquellos en los países económicamente más desarrollados por un factor de más de dos a uno, lo que sugiere que las fuentes de referencia en línea ayudan a nivelar el campo educativo. Estos resultados sugieren que los repositorios públicos de conocimiento, como Wikipedia, tienen un efecto de mejora de la equidad, beneficiando desproporcionadamente a los que tienen menos acceso a la información.

Los autores elogiaron a Wikipedia por su amplitud de cobertura, señalando que incluye más del 90 por ciento de los temas científicos cubiertos en un programa de licenciatura estándar y el 43 por ciento a nivel de graduados. Los artículos que los estudiantes graduados crearon obtuvieron una excelente tracción, promediando más de 4.400 vistas por mes y acumulando más de 2 millones de vistas en dos años. Eso estableció un cambio de influencia causal estadísticamente válida.

Irónicamente, el MIT, que patrocinó y dio a conocer el estudio, prohíbe el uso de Wikipedia en la investigación académica.