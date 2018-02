Técnicas para promocionar un libro científico

Promotional Tactics to Raise the Profile of Your Book. [e-Book] Abingdon, United Kingdom, Routledge, 2018.

Publicar un libro es algo emocionante para cualquier autor, después de años de dedicación y trabajo duro reunidos en un volumen impreso listo para compartir con el mundo académico. Como autor, usted conoce a su audiencia mejor que nadie. Esta instantánea le ayudará a promocionar mejor su documento con técnicas de marketing, consejos sobre cómo obtener una fuerte presencia en línea y fuera de línea para mantener la capacidad de descubrimiento, incluso después de la publicación.