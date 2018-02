103 años de debate en torno a la libertad académica

“Charting Academic Freedom: 103 Years of Debate“. The National Association of Scholars, 2018

The National Association of Scholars acaba de publicar “Charting Academic Freedom: 103 Years of Debate“. donde se recogen catorce declaraciones fundamentales sobre la libertad académica en la historia de los Estados Unidos, divididas en 25 categorías. El repentino aumento de las declaraciones sobre la libertad académica refleja claramente nuevas preocupaciones e inquietudes en torno al tema. El gráfico permite al lector ver de un vistazo quién escribió la declaración y por qué, quién la apoyó, qué argumentos clave presentó y dónde se aplica.

Muchos colegios y universidades han formulado sus propias declaraciones, a menudo basadas en la conocida Declaración de Principios de la AAUP “Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure” de 1940, pero a veces aventurándose en una dirección diferente.

La más antigua de las declaraciones es la Declaración de la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) de principios de 1915. La más reciente es la Declaración de Principios del 29 de abril de 2017: Expresión Libre en los campus emitida por Students for Free Expression. Además se incluye una cronología anotada de Libertad Académica, con eventos notables como decisiones y disturbios de la Corte Suprema; una lista de otros recursos significativos de organizaciones tales como la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación (FIRE) la Academia Heterodox; y una bibliografía selectiva.