Mejorando la visibilidad web de las bibliotecas: en las manos de los lectores

Fons, T. [e-Book] Improving Web Visibility: Into the Hands of Readers. Chicago, ALA, 2016.

La mejora de la visibilidad de las colecciones y los servicios bibliotecarios en la red es una de las estrategias para mejorar la viabilidad a largo plazo de las bibliotecas. La tradición de la biblioteconomía moderna ha sido centrarse en la eficiencia de los sistemas de flujo de trabajo de las bibliotecas y el procesamiento técnico y la precisión de los metadatos frente a las reglas escritas por bibliotecarios para la codificación de metadatos. Este número de Library Technology Reports (vol. 52, no. 5),”Improving Web Visibility: Into the Hands of Readers”, de Ted Fons, discute las acciones que deben tomar las bibliotecas con respecto a los sistemas de exposición de contenido, vocabularios, regímenes de metadatos de contenido y enfoques de diseño de sistemas que servirán a la conveniencia del buscador web y, por lo tanto, contribuirán a la viabilidad a largo plazo de las bibliotecas.