Datos abiertos vinculados (LOD): Visión general y recomendaciones de buenas prácticas

Fink, E. [e-Book] Linked Open Data (LOD): Overview and Recommendations for Good Practices, The American Art Collaborative (AAC) Linked Open Data (LOD), 2018

Texto completo

Esta guía, uno de los productos clave de The American Art Collaborative (AAC), no es un kit de inicio, ni un manual técnico paso a paso. Más bien, el propósito es compartir con la comunidad museística los logros de The American Art Collaborative (AAC) respecto a los Linked Open Data (LOD), dando pautas sobre las herramientas que utilizan, las mejores experiencias, las lecciones aprendidas y recomendaciones de buenas prácticas para los museos interesados en unirse a la comunidad LOD.