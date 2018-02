La ciencia y la política de la apertura: “aquí hay dragones”

Science and the politics of openness : Here be monsters. [e-Book] Manchester, Manchester University Press, 2018

Texto completo

La frase “aquí hay monstruos” o “aquí hay dragones” se cree comúnmente que ha sido usada en mapas antiguos para indicar territorios inexplorados que podrían esconder bestias desconocidas. Este libro traza mapas y explora lugares entre la ciencia y la política que han quedado inexplorados, a veces escondidos a simple vista, en una época en la que se pone mayor énfasis en la “apertura”. El libro se basa en un programa de investigación financiado por el Leverhulme Trust titulado:”Making Science Public: Challenges and opportunities, que abarca desde 2014 a 2017. Un enfoque de la investigación fue cuestionar críticamente la suposición de que hacer la ciencia más abierta y pública podría resolver varios temas relacionados con la credibilidad, confianza y legitimidad científicas. Los capítulos de este libro exploran los riesgos y beneficios de esta perspectiva en relación con la transparencia, la responsabilidad, los expertos y la fe.