Percepción de la lectura digital por parte de los niños

McKechnie, L. and K. Schreurs (2017). [e-Book] “Every single one is my favourite” (Theo, 4 years): Children’s Experiences and Perceptions of E-Book Reading: Final Report 2014 OCLC/ALISE Library and Information Science Research Grant Project April 10, 2017. Ohio, OCLC, 2017.

Texto completo

Presentación PPT

Este estudio analiza la experiencia de la lectura de libros electrónicos desde la perspectiva de los propios niños. A través de observación y entrevistas con datos capturados a través de notas de campo y grabaciones de audio. La mayoría de los niños consideraban su dispositivo como un espacio de juego. Todos los chicos encuestados eran buenos conocedores de la tecnología. Los libros tradicionales siguen siendo importantes para ellos. Según su opinión los libros electrónicos y aplicaciones van más allá del libro. A los niños les encantan los libros electrónicos. También consideran la importancia de las bibliotecas públicas en el desarrollo de sólidas colecciones de libros electrónicos para niños, facilitando además el acceso a ellos y educando a los padres y otros adultos.

Además, de las aproximadamente 70.000 millones de aplicaciones disponibles para descargar, más del 80% de las aplicaciones más vendidas están dirigidas a los niños (Shuker, Levine y Ree, 2012). El porcentaje de niños que han leído un libro electrónico aumentó del 25% al 61% desde 2010 (Kids & Family Reading, 5th ed., 2015) El 77% de los niños que han leído un libro electrónico dijo que la mayoría de los libros que leen son impresos y el 65% informa que seguirán leyendo libros impresos incluso cuando los libros electrónicos estén disponibles (Scholastic, 2015)