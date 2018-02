Juzgar un libro por algo más que su portada: explorando las características de las experiencias de lectura tradicionales y de libros electrónicos

Juzgar un libro por algo más que su portada: explorar las características de las experiencias de lectura tradicionales y de libros electrónicos que apoyan el aprendizaje de los niños.

por Tamara Spiewak Toub, Ph. D.

26 de julio de 2017

Texto original

Imagínese: un niño pequeño mira a un adulto con expectación y le entrega un libro. Es difícil decir que no a una simple petición como esa, así que el adulto se sienta al lado del niño y se zambulle en la historia. Cuando rompemos esta interacción de lectura de libros adulto-niño, hay muchos elementos que varían. Por ejemplo:

La proximidad y orientación física del adulto y el niño. ¿Está el niño sentado en el regazo del adulto? ¿Están uno al lado del otro en una mesa? ¿Están abrazados?

Orden y cronometraje de las páginas leídas. ¿Leer sin parar? ¿Volteando hacia adelante y atrás las páginas para mirar o recordar algo? ¿Interrumpirse o perder interés y terminar un tiempo después, si es que lo hace?

El volumen, tono y animación de la voz del adulto. ¿Es constante? Variada basada en caracteres o puntos de trazado? ¿O diferente según el compromiso del niño?

El contenido de lo que dice el adulto. ¿El adulto simplemente lee el texto dentro de las páginas del libro? ¿Hay preguntas o comentarios adicionales sobre la historia? ¿Preguntas o comentarios sobre otras cosas? ¿Respuestas a las preguntas, comentarios o comportamientos del niño?

El comportamiento y compromiso del niño. ¿El niño está escuchando en silencio? ¿Mirando el libro o al adulto? ¿Tocando el libro? ¿Hablando con el adulto? ¿Distraído por otras cosas?

Y eso es sólo el comienzo!

Muchos de estos elementos de la experiencia de lectura han sido identificados como importantes para facilitar el desarrollo de los niños. Al leer con los niños, les presentamos la palabra escrita, el simbolismo y las narraciones, así como conceptos académicos y sociales clave y procesos de pensamiento. Les ayudamos a construir las bases para la alfabetización y el aprendizaje.

Nuestra sociedad anima a los padres y cuidadores a leer con los niños desde la infancia. a través de programas, en los que pediatras y enfermeras distribuyen libros en visitas para niños sanos y discuten la importancia de leer en voz alta con las familias. Tenemos bibliotecas y librerías llenas de libros de bolsillo y libros de tapa dura. Y tenemos tiendas de aplicaciones llenas de libros electrónicos.

Lo que lleva a muchas preguntas, como: ¿Son los libros electrónicos mejores o peores para los niños que los libros tradicionales? ¿Qué características de las interacciones tradicionales de lectura de libros para adultos y niños se imitan bien con los medios digitales? Y, a medida que los investigadores identifican las características clave de la lectura de libros que promueven el aprendizaje de los niños, ¿cómo podemos diseñar y utilizar mejor los medios digitales para incorporar esas características?

QuickReports producidos por el Centro Cooney en 2012 fueron algunas de las primeras investigaciones sobre cómo las interacciones entre padres e hijos usando libros impresos en donde se comparan con sus interacciones usando libros electrónicos y cómo los padres ven estas diferentes oportunidades de lectura. La comunidad investigadora ha seguido profundizando en estos temas en los años transcurridos desde entonces, y los datos recientes contribuyen a una cada vez más profunda conversación. En la reunión anual de la Jean Piaget Society a principios de junio, formé parte de un simposio (organizado por la Dra. Brenna Hassinger-Das, la Dra. Rebecca Dore y la Dra. Roberta M. Golinkoff) dedicado al tema de la toma de decisiones basadas en la evidencia sobre los medios digitales infantiles. Mi presentación fue sobre cómo la ciencia podría informar mejor los procesos de selección de los padres. Luego, tres de los otros oradores presentaron nuevas investigaciones sobre las experiencias de los niños con los libros electrónicos, en particular, y cómo las diferentes características de los libros electrónicos contribuyen a esas experiencias.

La Dra. Brenna Hassinger-Das y sus colegas se propusieron explorar cómo las experiencias de los niños con los libros electrónicos se comparan con sus experiencias con los libros tradicionales, especialmente dada la confusa combinación de estudios anteriores que muestran diferencias en algunos casos pero no en otros. Desglosando aún más la categoría de libros electrónicos, examinaron diferentes características de los libros electrónicos comparando “libros electrónicos sin embellecimiento” (versiones digitalizadas de libros tradicionales),”libros electrónicos con audio” (con una función de lectura automática en voz alta) y “libros electrónicos de actividades” (con actividades interactivas). Ochenta y seis padres y sus hijos de 3 o 4 años participaron en el estudio. Los pares fueron asignados aleatoriamente a uno de los cuatro tipos de libros y los padres fueron instruidos a “leer el libro como lo harían normalmente”. El equipo de Hassinger-Das se centró específicamente en el tipo de charla que los padres utilizaron durante la lectura de libros y en la comprensión del cuento por parte de los niños. Descubrieron que los padres utilizaban cantidades similares de algunos tipos de conversación, independientemente del tipo de libro que estuvieran leyendo. Por ejemplo, utilizaron la misma cantidad de palabras objetivas (por ejemplo,”Hay dos osos en esta foto”), independientemente del tipo y formato del libro.

Pero algunos tipos de conversación eran más frecuentes con ciertos tipos de libros. Por ejemplo, los padres que leyeron el libro electrónico con audio utilizaron más la “charla de distanciamiento” que los padres que leyeron el libro electrónico con actividades. La charla de distanciamiento incluye preguntas y comentarios que conectan un elemento de la historia con las experiencias de los niños, pasando de la historia misma a algo cercano a sus vidas, como “¡Vimos un oso en el zoológico ayer!”. Muchos investigadores han identificado el distanciamiento como una parte clave de la lectura de libros para adultos y niños que apoya el desarrollo de la alfabetización. Es importante destacar que en este estudio, cuando los investigadores hicieron preguntas a los niños acerca de la historia del libro, la exactitud re recordar de los niños no dependía del tipo de libro que leyeron, pero sus respuestas tendían a ser mejores si sus padres utilizaban mucha conversación distanciada, es decir les incluían en la narración elementos de su vida cotidiana.

En el siguiente estudio, la Dra. Rebecca Dore y sus colegas se preguntaron si los niños podrían retener tanta información con el uso independiente de un audiolibro electrónico como lo hicieron al hacer que sus padres leyeran el libro electrónico con ellos. Esta es una pregunta particularmente relevante, ya que muchas familias están adoptando los medios digitales como una herramienta para mantener a los niños entretenidos, comprometidos y educados mientras que los adultos realizan otras tareas diarias. ¿La función de audio de un libro electrónico proporciona un apoyo comparable para los niños?

Casi 140 niños de 4 a 5 años participaron en el estudio, ya sea leyendo un libro electrónico con sus padres, usando un libro electrónico independientemente con la función de audiolectura, o leyendo un libro electrónico sin la función de audio. Los resultados mostraron que las habilidades de los niños para volver a contar la historia y responder a las preguntas de comprensión eran mucho mejores cuando los padres leían con ellos. La experiencia independiente no fue tan buena como para apoyar estas habilidades narrativas. Sin embargo, tener la función de audio ayudó a los niños a retener más información que cuando la función de audio no estaba disponible. El estudio halló que el uso independiente de libros electrónicos con narración automatizada puede apoyar la comprensión del cuento por parte de los niños, aunque no es tan útil como la narración de los padres.

Estos hallazgos sugieren que el diseño de los libros electrónicos tiene importantes implicaciones en cuanto a lo bien que pueden apoyar el aprendizaje de los niños. Como sabemos que las características de las interacciones entre adultos y niños en vivo son importantes contribuyentes al desarrollo de los niños durante la lectura de libros, necesitamos encontrar maneras de incorporar características y estrategias similares en el diseño de los libros electrónicos. La Dra. Gorgene Troseth y sus colegas han asumido este reto con la Fred Rogers Company, con miras a utilizar los libros electrónicos como una herramienta para apoyar el tipo de charla distanciada que facilita el desarrollo de los niños. Limitaron las características de los libros electrónicos que los investigadores han encontrado a menudo interfieren con el aprendizaje, y aumentaron los elementos multimedia que tienden a apoyar el texto de la historia.

El equipo también creó un avatar llamado Ramone, que aparece en la pantalla periódicamente para modelar y animar los tipos de preguntas y comentarios que los adultos pueden hacer mientras leen el libro con los niños. Con una muestra inicial de casi 50 niños de 3-4 años de edad y sus padres, el equipo de Troseth ha comenzado a comparar la conversación de los padres mientras leen una versión del libro electrónico que no tiene Ramone a la conversación de los padres cuando están leyendo con la ayuda de Ramone. Mientras que los padres sin Ramone usaron alrededor de 220 palabras, los padres con Ramone usaron más de 830 palabras.

Estos primeros hallazgos sugieren que la incorporación de características basadas en la evidencia a las aplicaciones digitales puede ayudar a aumentar los tipos de comportamientos que mejor apoyan el aprendizaje de los niños a partir de las aplicaciones. Idealmente, los desarrolladores pueden aplicar enfoques similares al diseño de aplicaciones que los niños utilizan de forma independiente, de modo que los beneficios de la lectura para niños adultos pueden reflejarse aún mejor cuando los compañeros de los niños son digitales.

Cuando la Dra. Jennifer Zosh presentó sus pensamientos en el simposio de junio, ella desafió a los asistentes a pensar en cómo integrar a los padres de manera más estratégica dentro de los recursos digitales para padres. Con la lectura de libros, en particular, la investigación nos dice que hay ingredientes clave para el éxito de un padre (o cualquier adulto) leyendo a un niño. Por supuesto, qué ingredientes son clave depende en parte de cuáles son los objetivos de aprendizaje, así como otras consideraciones sobre la familia, incluyendo la edad del niño.

Mientras que la investigación del simposio se centró principalmente en los preescolares, una noticia recientes anunció:”Los libros electrónicos capturaron la atención de los niños pequeños y llevaron a un mayor aprendizaje” que las versiones en papel de los libros, basadas en la investigación publicada en Frontiers sobre la capacidad de los niños pequeños para aprender nuevos nombres de animales durante la lectura de libros. Es esencial abordar estas cuestiones clave sobre los beneficios relativos de los libros electrónicos en todo el espectro del desarrollo mientras nos esforzamos por aprovechar al máximo la tecnología literalmente al alcance de nuestros dedos.

Aunque puede ser difícil para la investigación mantenerse al día con el ritmo de los avances tecnológicos, es importante crear sólidas redes de colaboración y comunicación entre investigadores, diseñadores y desarrolladores de aplicaciones, y las familias y educadores que ayudan a dar forma a la vida digital de los niños. Y esa es una de las razones por las que he estado tan emocionada y honrada de unirme a la comunidad de Cooney Center en estos esfuerzos. Nos sirve a todos tomar lo que la ciencia sabe sobre las prácticas efectivas de lectura de libros y aplicarlo a la creación de libros electrónicos para que los niños los usen con o sin adultos. Y al estudiar la efectividad de los diseños de medios digitales, podemos continuar ajustando hasta que tengamos varias características – el dar golpecitos, deslizar, voces, animaciones, etc. – trabajando a favor de los niños (y de los adultos que los cuidan) para mantenerlos comprometidos, aprendiendo y participando en el aprendizaje.