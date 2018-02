Jóvenes y en línea: Perspectivas de los chicos sobre la vida en la era digital

Young and Online: Children’s perspectives on life in the digital age, [e-Book] United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2017.

Texto completo

En junio de 2017,490 niños de 10 a 18 años de edad, procedentes de 26 países diferentes y que hablan 24 idiomas oficiales, participaron en talleres organizados por las oficinas y comités nacionales de UNICEF en cada país para compartir sus opiniones sobre cómo y por qué utilizan las tecnologías digitales en su vida cotidiana, así como sus aspiraciones para el futuro de nuestro mundo digital. Los resúmenes de las conclusiones de este proyecto se han incluido en el informe Estado Mundial de la Infancia 2017: Los niños en un mundo digital (SOWC 2017). Este informe complementario, que debe leerse junto con el informe SOWC 2017, explora con más detalle las valiosas contribuciones de los niños y niñas para comprender las oportunidades y los desafíos de las tecnologías digitales presentes en su vida cotidiana.