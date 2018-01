Antonio, A. M., M. C. Cabrini Grácio, et al. (2017). [e-Book] Informação, conhecimento e modelos Marilia, Universidade Estadual Paulista, 2017

Texto completo

Vivimos en la era de la información. La información se ha convertido en una mercancía de alto poder. Su dominio y manipulación poseen alto valor económico, político, social. Sin embargo, todavía sabemos poco de lo que esto significa. ¿Qué es la información? ¿Cómo podemos almacenarla, recuperarla y manipularla? ¿Todos poseen o deberían tener derecho a la información, de modo libre e igualitario? ¿Cuál es la relación entre información y conocimiento? ¿Cómo ambas pueden influir y ser inhabilitadas por la acción? ¿En qué medida permiten el modelado? La construcción de modelos puede contribuir a su entendimiento? La información y el conocimiento pueden consolidar o destruir amistades? ¿Cuáles son los medios más adecuados para producir, almacenar, organizar y recuperar conocimiento e información? Tales cuestiones permean el contenido de esta obra. Esperamos, a través de ella, poder contribuir al perfeccionamiento del entendimiento de cada uno de los conceptos involucrados y de las relaciones entre ellos. Este libro reúne un conjunto de trabajos constituidos a partir del IX EIICA – Encuentro Internacional de Información, Conocimiento y Acción -, realizado entre el 2 y el 4 de diciembre de 2015, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la UNESP / Marília, cuyo tema central fue “Información, conocimiento y modelos”. En total, contiene 16 capítulos, con participación de autores brasileños y extranjeros, distribuidos en tres partes.

Vivemos na era da informação. A informação virou mercadoria de elevado poder. O seu domínio e manipulação possuem alto valor econômico, político, social. No entanto, ainda sabemos pouco a respeito do que ela seja. O que é a informação? Como podemos armazená-la, recuperá-la e manipulá-la? Todos possuem ou deveriam possuir direito à informação, de modo livre e igualitário? Qual a relação entre informação e conhecimento? Como ambas podem in?uenciar e ser in?uenciadas pela ação? Em que medida elas permitem modelagem? A construção de modelos pode contribuir para o seu entendimento? Informação e conhecimento podem consolidar ou destruir amizades? Quais os meios mais e?cientes para se produzir, armazenar, organizar e recuperar conhecimento e informação? Tais questões permeiam o conteúdo desta obra. Esperamos, através dela, poder contribuir para o aprimoramento do entendimento de cada um dos conceitos envolvidos e das relações entre eles. Este livro reúne um conjunto de trabalhos constituídos a partir do IX EIICA – Encontro Internacional de Informação, Conhecimento e Ação –, realizado entre 02 e 04 de dezembro de 2015, na Faculdade de Filoso?a e Ciências da UNESP/Marília, cujo tema central foi “Informação, conhecimento e modelos”. Ao todo, contém 16 capítulos, com participação de autores brasileiros e estrangeiros, distribuídos em três partes.