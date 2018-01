Tesis y disertación electrónica ETD+ TOOLKIT: consejos puntuales sobre cómo evitar escenarios de pérdidas digitales comunes para el ETD.

Electronic Thesis & Dissertation ETD+ TOOLKIT : in-time advice about avoiding common digital loss scenarios for the ETD

ETD + TOLKIT

ETD+ Toolkit for Teaching File & Data Management proporciona consejos a tiempo para evitar escenarios de pérdidas digitales comunes para la ETD (y todos sus archivos afiliados) así como para mejorar la gestión de resultados de investigación.

The ETD+ Toolkit modules:

Module 1: COPYRIGHT: ¿Cómo pueden los estudiantes obtener los permisos apropiados y establecer los derechos de autor para sus propias obras? Module 2: DATA ORGANIZATION: ¿Cómo pueden los estudiantes estructurar, describir, almacenar y depositar datos y otros archivos de investigación para su reutilización y/o acceso futuro? Module 3: FILE FORMATS: ¿Cómo facilitarán o dificultarán el acceso futuro a su investigación los formatos elegidos por los estudiantes? Module 4: METADATA: ¿Cómo pueden los estudiantes almacenar información describiendo sus archivos para asegurarse de que pueden saber lo que son en el futuro? Module 5: STORAGE: ¿Cómo pueden los estudiantes tomar decisiones bien informadas sobre dónde almacenar sus materiales de investigación? Module 6: VERSION CONTROL: ¿Qué mecanismos pueden utilizar los estudiantes para facilitar la visualización del historial de un archivo con múltiples versiones?