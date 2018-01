Las bibliotecas protegen los derechos culturales de las mujeres

Libraries and the Cultural Rights of Women

Lessons from the Women, Information and Libraries Special Interest Group Satellite Conference, 16

August 2017, Bratislava, Slovakia

IFLA/FAIFE, 2017

Texto completo

Las instituciones de patrimonio cultural, y principalmente las bibliotecas, pueden desempeñar un papel activo en la mejora de la situación. Como expertos en la forma en que se recopila, presenta y utiliza la información, pueden comprender los desequilibrios. Como organismos de servicio público, tienen el deber particular de llegar a todos y proporcionar servicios y apoyo que ayuden a todos a disfrutar de todos sus derechos.

Los derechos culturales han sido reconocidos durante mucho tiempo como un pilar de los derechos humanos. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, todos deberían poder participar en la vida cultural de su comunidad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 añade que los gobiernos deben actuar para promover la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura.

Estos derechos se aplican tanto a las mujeres como a los hombres. Pero, con demasiada frecuencia, las mujeres se ven desfavorecidas, prestándoles menos atención a su derecho a acceder y disfrutar de la cultura y el conocimiento, menos atención a su propio potencial creativo y menos esfuerzo para conservar su propio patrimonio. Se arriesgan a ser ignoradas en el presente y olvidadas en el futuro, especialmente en situaciones de conflicto y extremismo. Por lo tanto, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Culturales, Karima Bennounce, ha optado por centrarse en la situación particular de las mujeres como parte de su mandato en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El Grupo de Interés Especial de Mujeres, Información y Bibliotecas eligió centrar su reunión satélite de 2017 a las bibliotecas que brindan apoyo a las mujeres en situaciones de conflicto. Este documento reúne las lecciones aprendidas de este evento para el trabajo en curso de la Relatora Especial sobre los derechos culturales de las mujeres. Resalta cómo los bibliotecarios han intentado comprender las necesidades particulares de las mujeres víctimas de conflictos en Uganda y Nigeria, el apoyo práctico ofrecido por bibliotecarios griegos a los refugiados y el trabajo vital de las bibliotecas en Ruanda e India para garantizar que la experiencia de las mujeres esté debidamente documentada. En términos más generales, otras dos secciones exploran cómo las bibliotecas pueden ayudar a reequilibrar el registro histórico mediante la promoción de entradas en temas femeninos en Wikipedia, y reexaminar algunas de las inquietudes éticas que deben tenerse en cuenta como parte de las estrategias de preservación.