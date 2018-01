Impresión 3D

Manoj, G. [e-Book] 3D Printing of Metals, MDPI AG – Multidisciplinary Digital Publishing Institute Texto completo: http://alturl.com/q8btpManoj, G. (2017). [e-Book] 3D Printing of Metals, MDPI AG – Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2017. A special issue of Metals (ISSN 2075-4701).

La impresión tridimensional es una tecnología futurista capaz de transformar las formas como fabricamos componentes y dispositivos. Es casi seguro que esta técnica encontrará su nicho en el sector manufacturero en un futuro muy próximo. En vista de la creciente importancia de la impresión en 3D, este libro aborda cuestiones clave relacionadas con la ciencia y la tecnología emergentes en esta área. Se presentan artículos detallados e informativos en relación a una amplia variedad de materiales, incluyendo aquellos basados en metales de ingeniería críticos como aluminio, magnesio, titanio y compuestos. Se discuten los avances en varias técnicas, como la fusión de haz de electrones y la fusión selectiva con láser. Las propiedades finales de los materiales después del procesamiento son de gran importancia en el área de la ciencia de los materiales. En consecuencia, los artículos presentados tratan críticamente los efectos de las características microestructurales como la porosidad, los defectos de formación y los efectos inducidos por el tratamiento térmico sobre las propiedades mecánicas. Las aplicaciones cubiertas en estos artículos están dirigidas a los sectores aeroespacial, automovilístico, defensa y aeroespacial. En general, la información presentada en este libro es de gran importancia para los investigadores académicos e industriales que desean informarse sobre esta prometedora técnica de fabricación.