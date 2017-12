Garner, Eric Thinking Skills. Using Your Brain in the Information Age. bookboon.com ISBN: 978-87-7681-966-8

Este eBook cubrirá todo tipo de habilidades de pensamiento y te hará ver que tu cerebro es el órgano más poderoso que posees. Es la herramienta que, si se usa hábilmente, puede ayudar a desempeñar mejor en tu trabajo, mejorar en el trabajo en equipo y mejor en la organización. Al desarrollar habilidades de pensamiento para satisfacer las necesidades del mundo moderno.