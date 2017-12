Cómo aprovechar al máximo los Big Data: guía del gestor para el éxito de la inteligencia empresarial

Boobal Palanisamy Kandasamy , Dr. Vladlena Benson. “Making the Most of Big Data: Manager‘s Guide to Business Intelligence Success”. bookboon.com, 2013

Big Data, o los grandes conjuntos de datos capturados por las empresas, están destinados a cambiar el ritmo de la competencia, la innovación y la productividad en un futuro próximo. El reto para las empresas de poner a trabajar eficazmente los grandes datos está aumentando con el creciente volumen y detalle de la información capturada por sus sistemas de información. Basándose en un amplio análisis de la literatura, esta guía ofrece una introducción a las iniciativas de Inteligencia de Negocios (BI) desde la perspectiva del profesional. Los principales factores críticos de éxito identificados en los proyectos de BI son luego analizados por expertos senior en BI y en el contexto de su rica experiencia. De acuerdo con la investigación de MGI para capturar todo el potencial de las grandes empresas de datos se enfrentará a una escasez de personas con habilidades en BI. Aprovechar al máximo los grandes datos: Guía del gestor para el éxito de Business Intelligence puede ser el primer paso para muchos profesionales de la gestión en la obtención de un entendimiento de cómo hacer que las iniciativas de Business Intelligence tengan éxito.