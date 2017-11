La próxima generación de repositorios de acceso abierto: 11 recomendaciones técnicas de COAR

Next​ ​Generation​ ​Repositories: Behaviours​ ​and​ ​Technical​ ​Recommendations​ ​of​ ​the​ ​COAR, [e-Book] Next​ ​Generation​ ​Repositories​ ​Working​ ​Group, 2017.

El despliegue casi generalizado de sistemas de almacenamiento en instituciones de educación superior e investigación proporciona la base para una infraestructura distribuida y globalmente conectada en red para la comunicación académica. Sin embargo, las plataformas de repositorios siguen utilizando tecnologías y protocolos diseñados hace casi veinte años, antes del auge de la Web y el dominio de Google, las redes sociales, la web semántica y los dispositivos móviles ubicuos. Esta es, en gran parte, la razón por la que los repositorios no han aprovechado plenamente su potencial y funcionan principalmente como receptores pasivos de las versiones finales de los resultados de investigación publicados convencionalmente por sus usuarios. A fin de aprovechar el valor de la red de repositorios, debemos dotarla de un conjunto más amplio de funciones y funciones, que pueden habilitarse a través de nuevos niveles de interoperabilidad centrada en la web.

En abril de 2016, la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR) -una red globalmente distribuida de más de 3000 repositorios-, creo el grupo de trabajo Next Generation Repository Working Group para identificar nuevas funcionalidades y tecnologías para los repositorios. En este informe, presenta los resultados del trabajo de este grupo, incluyendo recomendaciones para la adopción de nuevas tecnologías, estándares y protocolos que ayuden a los repositorios a integrarse más en el entorno web y les permitan “jugar” un papel más importante en el ecosistema de comunicación académica.

El sistema actual de difusión de la investigación, dominado por los editores comerciales, dista mucho de ser el ideal. En un sentido económico, los precios tanto de las suscripciones como de los APC están sobre dimensionados y es probable que continúen subiendo a niveles inaceptables. Además, el sistema editorial internacional adolece de importantes desigualdades tanto en cuanto al acceso como a la participación. Los incentivos incorporados en el sistema obligan a los investigadores a publicar en las editoriales tradicionales, perpetúan estos problemas y sofocan en gran medida nuestra capacidad de evolucionar e innovar.

El estudio identificar las funcionalidades básicas para la próxima generación de repositorios, así como las arquitecturas y tecnologías necesarias para implementarlos. Este informe presenta los resultados del trabajo de este grupo durante el último año y medio.

El informe describe 11 comportamientos para la próxima generación de repositorios, así como las tecnologías, normas y protocolos recomendados que deben adoptar las plataformas de repositorios para apoyar estos comportamientos.

Exponer identificadores Declaración de licencias a nivel de recursos Descubrimiento a través de la navegación Interactuar con Recursos (Anotación, Comentario y Revisión) Descubrimiento de lotes Transferencia de recursos Metadato de la actividad de recopilación y exposición Identificación de Usuario Autenticación de Usuario Exponer métricas de uso estandarizadas Conservación de los recursos

Entre las recomendaciones el informe se insta a aprovechada las oportunidades para crear un sistema más sostenible e innovador para compartir y aprovechar los resultados de la investigación. Colectivamente, los repositorios pueden ofrecer una visión global de la investigación del mundo entero y, al mismo tiempo, permitir que cada investigador e institución participe en la red mundial de investigación científica y académica. La creación de servicios adicionales tales como métricas de uso estandarizado, revisión por pares y redes sociales, además de una red global de confianza tiene el potencial para ofrecer una alternativa viable.

El grupo de trabajo de COAR Next Generation Repository Working Group estuvo formado por :

Eloy Rodrigues, presidente (COAR, Portugal)

Andrea Bollini (4Science, Italia)

Alberto Cabezas (LA Referencia, Chile)

Donatella Castelli (OpenAIRE/CNR, Italia)

Les Carr (Universidad de Southampton, Reino Unido)

Leslie Chan (Universidad de Toronto en Scarborough, Canadá)

Chuck Humphrey (Portage, Canadá)

Rick Johnson (SHARE/Universidad de Notre Dame, EEUU)

Petr Knoth (Jisc and Open University/CORE, Reino Unido)

Paolo Manghi (CNR, Italia)

Lazarus Matizirofa (NRF, Sudáfrica)

Pandelis Perakakis (Becaria Abierta, España)

Jochen Schirrwagen (Universidad de Bielefeld, Alemania)

Daisy Selematsela (NRF, Sudáfrica)

Kathleen Shearer (COAR, Canadá)

Tim Smith (CERN, Suiza)

Herbert Van de Sompel (Los Alamos National Laboratory, US)

Paul Walk (Antleaf, Reino Unido)

David Wilcox (Duraspace/Fedora, Canadá)

Kazu Yamaji (Instituto Nacional de Informática, Japón)