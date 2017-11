Las habilidades de pensamiento crítico son más importantes que el coeficiente intelectual para tomar buenas decisiones en la vida

Heather A.Butlera ; Christopher Pentone Mabelle P.Bongc Predicting real-world outcomes: Critical thinking ability is a better predictor of life decisions than intelligence. Thinking Skills and Creativity Volume 25, September 2017, Pages 38-46

Para llevar una buena vida, necesitamos tomar buenas decisiones: manejar nuestra salud y asuntos financieros, invertir en relaciones apropiadas, y evitar errores graves como caer en las estafas en línea. ¿Qué nos equipa para hacer esto? Una de las cuestiones es el Coeficiente Intelectual (CI): después de todo, las personas que obtienen una puntuación más alta en las pruebas de inteligencia tienden a seguir mejorando desde el punto de vista académico y en sus carreras. Pero muchos de nosotros conocemos a titanes intelectuales que todavía cometen graves errores de juicio en sus vidas.Uncoeficiente intelectual alto no necesariamente te hace ser inteligente en la vida, asi lo confirma un artículode la revista Thinking Skills and Creativity que examina la utilidad del CI en nuestra existencia vital, y cómo puede verse limitado por otras habilidades mentales.

A pesar de la evidencia de que la inteligencia predice una variedad de resultados en la vida, la relación entre inteligencia y buen pensamiento es menos clara. Esta investigación exploró si la capacidad de pensamiento crítico o la inteligencia es el elemento que nos capacita mejor para la toma de decisiones en la vida real. Para ello se tomo a un grupo de adultos y otro de estudiantes universitarios que completaron una evaluación del pensamiento crítico, una prueba de inteligencia y un inventario de los eventos de la vida. Los individuos con puntuaciones de pensamiento crítico más altas y coeficientes intelectuales (CIs) más altos reportaron menos eventos de vida negativos. El pensamiento crítico fue el factor que mejor equipaba a las personas para los eventos de la vida que la inteligencia y agregó una variante significativa la capacidad para la toma de decisiones explicada por el CI. Hay abundante evidencia de que el pensamiento crítico puede ser enseñado, por lo que existe la esperanza de que enseñar habilidades de pensamiento crítico podría prevenir la ocurrencia de eventos negativos en la vida. Por lo que se aboga por la instrucción del pensamiento crítico como una manera de crear un futuro mejor para todos.