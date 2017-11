Servicios de datos de investigación en las bibliotecas europeas de investigación

Tenopir, C., S. Talja, et al.. Research Data Services in Europe’s Academic Research Libraries. Liber 2016

Casi todas las bibliotecas europeas de investigación académica están trabajando en colaboración, dentro y fuera de sus instituciones, para ayudar a garantizar que los datos científicos actuales estén debidamente conservados, de modo que las generaciones futuras puedan acceder a ellos, compartirlos y reutilizarlos.

Esta es una de las conclusiones de una encuesta sobre los servicios de datos de investigación (RDS), realizada por un grupo de investigadores de renombre internacional en colaboración con el Comité de Infraestructuras de Investigación y Comunicación de LIBER y DataONE. La encuesta, refleja las respuestas de una muestra representativa de bibliotecas de investigación de 22 países de toda Europa que además también puso de relieve que:

Las bibliotecas ofrecen actualmente más servicios de gestión de datos de investigación de tipo consultivo (p. ej. cómo encontrar información sobre planes de gestión de datos, estándares de metadatos o prácticas de citación de datos) que sobre los servicios tecnológicos (por ejemplo, soluciones de almacenamiento propias)

Menos de la mitad de las bibliotecas dicen que sus instituciones tienen políticas relacionadas con la gestión de datos de investigación

Dos tercios de los directores de bibliotecas expresan que las bibliotecas necesitan ofrecer servicios de gestión de datos de investigación para seguir siendo relevantes.

Los datos brutos subyacentes a la encuesta también se han publicado en Zenodo