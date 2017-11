Las mujeres en las carreras y empleos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)

Women in STEM: 2017 Update. [Report] Washington D. C., U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration Office of the Chief Economist, 2017.

La fuerza laboral en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) es crucial para generar nuevas ideas, comercializar patentes, proporcionar la flexibilidad y el pensamiento crítico que requiere la economía moderna. Si bien las mujeres cada vez están mejor representadas en la economía en general, siguen estando infrarrepresentadas en los empleos STEM y entre los titulados de grado STEM. Elaborar políticas para aprovechar el potencial de las mujeres para contribuir aún más en este sector vital requiere comprender en que medida este género está relacionado actualmente con la participación y el éxito en los empleos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Los hallazgos clave en este informe, que son consistentes con la investigación previa, incluyendo la investigación realizada por la OCE, son los siguientes.

Las mujeres ocuparon el 47 por ciento de todos los empleos estadounidenses en 2015, pero sólo ocuparon el 24 por ciento de los empleos relacionados con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Asimismo, las mujeres constituyen algo más de la mitad de los trabajadores con formación universitaria, pero sólo representan el 25 por ciento de los trabajadores STEM con educación universitaria.

Las mujeres con empleos en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas ganaron un 35 por ciento más que las mujeres en empleos no relacionados con estas disciplinas. Como resultado, la brecha salarial entre hombres y mujeres es menor en los empleos STEM que en los empleos no relacionados con estas áreas. Las mujeres con empleos STEM también ganaron un 40 por ciento más que los hombres con empleos no relacionados con estas temáticas.

Las mujeres en general poseen más títulos universitarios que los hombres, pero sólo representan alrededor del 30 por ciento de todos los titulados en STEM. Las mujeres constituyen una proporción desproporcionadamente baja de titulados universitarios en todos los campos del STEM, pero particularmente son menos las tituladas en Ingeniería.

Las mujeres con títulos de STEM tienen menos probabilidades que sus homólogos masculinos de trabajar en una ocupación STEM; aunque si tienen más probabilidades de trabajar en educación o salud.