¿Por qué a todo el mundo no le gusta leer libros electrónicos?

Myrberg, C. “Why doesn’t everyone love reading e-books?” Insights vol. 30, n. 3 (2017). pp. 115–125. http://doi.org/10.1629/uksg.386

¿Por qué muchos estudiantes siguen prefiriendo los libros en papel a los libros electrónicos? Este artículo resume una serie de problemas asociados a los libros electrónicos mencionados en diferentes estudios por estudiantes de enseñanza superior, pero también discute algunas de las posibilidades no explotadas con los libros electrónicos.

Los problemas que experimentan los estudiantes con los libros electrónicos incluyen fatiga ocular, distracciones, falta de visión general, características de navegación inadecuadas, dificultades de anotación y funcionalidad insuficientes. También encuentran innecesariamente complicado descargar libros electrónicos protegidos por DRM.

Algunos de estos problemas pueden resolverse utilizando un dispositivo más adecuado. Por ejemplo, un dispositivo móvil de tinta electrónica o una tablet con pantalla retina de alta resolución (2048 dpi) cuyo nivel de fatiga visual es muy similar al un libro impreso, en uno de los casos porque no lleva retroiluminación y en el otro debido que la alta resolución facilita una lectura más cómoda. Otros problemas pueden ser evitados eligiendo una aplicación de lectura más útil. Desafortunadamente, eso no siempre es posible, ya que la protección DRM implica una restricción de los dispositivos y aplicaciones que puede elegir. Hasta que no haya una solución a estos problemas, las bibliotecas necesitarán comprar libros impresos y electrónicos, y siempre deberían optar por la alternativa sin DRM.

También se debería ofrecer a los estudiantes formación sobre cómo encontrar, descargar y leer libros electrónicos, así como sobre cómo utilizar diferentes dispositivos.