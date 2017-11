Radical Open Access Collective: hacia una visión progresista de la publicación abierta

http://radicaloa.disruptivemedia.org.uk/

El acceso abierto siempre ha sido algo más que simplemente mejorar el acceso a la investigación, el enfoque en la experimentación con nuevas formas de publicación y autoría; la promoción de culturas, idiomas y públicos tradicionalmente infrarrepresentados; y la comprensión de la edición como una práctica relacional, destacando y cuidando las relaciones involucradas a lo largo del proceso, forman parte de la filosofía subyacente del colectivo Radical Open Access

Formado en 2015, The Radical Open Access Collective es una comunidad de editores, revistas y otros proyectos de acceso abierto sin fines de lucro. El colectivo promueve una visión progresista de la publicación abierta en humanidades y ciencias sociales animados por la idea de que el acceso abierto se caracteriza por un espíritu de experimentación y crítica creativa continua junto con las instituciones que las sustentan (la universidad, la biblioteca, la editorial, etc.). De este modo, el colectivo ofrece una “alternativa” radical a las versiones conservadoras del acceso abierto que actualmente están presentando compañías comerciales, los financiadores y los responsables políticos.

El colectivo defiende algunas de las propuestas más progresistas de de lograr el acceso abierto, al mismo tiempo que están en contra de conceder el libre acceso a las fuerzas del conservadurismo y el mercado, los intentos colectivos por fortalecer las alianzas entre el movimiento de libre acceso y las luchas relacionadas que también se ocupan del derecho de acceso, copia, distribución, venta y (re)utilización de trabajos de investigación artística, cultural y académica y otros materiales. Esto incluye, pero no se limita a, aquellos organizaciones como FLOSS, al intercambio de archivos p2p, al cooperativismo de plataformas y la llamada piratería de Internet.

Entre los objetivos de la organización estarían:

Proporcionar una alternativa al modelo heredado de publicación comercial. Mostrando la amplia variedad de modelos no comerciales, sin fines de lucro y/o basados en el patrimonio para la creación y difusión del conocimiento académico actualmente disponibles, con el fin de ayudar a generar y mantener la diversidad dentro de la ecología editorial. Muchos de los proyectos editoriales creados por The Radical Open Access Collective divergen significativamente de la importancia que generalmente se atribuye en los debates generales sobre el acceso abierto al desarrollo de plataformas centralizadas, APCs y modelos de negocio sostenibles. Para el colectivo, el principal problema es la comunicación académica son uno u otro modelo, si no la existencia de cualquier modelo de negocio.

Legitimar aún más la publicación dirigida por académicos como “modelo” editorial. Para lograrlo, su intención de desarrollar el Colectivo de Acceso Abierto Radical en un organismo capaz de representar a las editoriales y revistas académicas independientes ante los consejos de investigación y otras agencias. Esta estrategia permitirá apoyar y fortalecer la construcción comunitaria entremiembros y ejercer presión en su nombre como colectivo.

Estimular el intercambio de conocimientos entre los diferentes miembros del colectivo. Esto incluye proporcionar asesoramiento y apoyo, así como animar a académicos y otras personas a establecer sus propias iniciativas editoriales. Este último consiste en proporcionarles los recursos, herramientas y conocimientos especializados (en materia de diseño, software, licencias de derechos de autor y otras cuestiones jurídicas) necesarios para ello, basados en el acervo de conocimientos que ya han acumulado los miembros del colectivo.

Producir un portal de información y recursos para el acceso abierto e iniciativas editoriales dirigidas por académicos. Este portal de información será una plataforma de información impulsada por la comunidad y se basará en el intercambio de habilidades e información que ya está disponible en la comunidad Radical Open Access