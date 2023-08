¿Son las bibliotecas el futuro de la información?: colaboración entre bibliotecas y medios de comunicación

El autor reflexiona sobre la importancia de los espacios públicos, como las bibliotecas, donde las personas pueden acceder a necesidades básicas como un baño, un lugar cálido para sentarse y agua limpia. Expresa su frustración por vivir en una comunidad donde estas necesidades no están garantizadas para todos y donde la lucha por ellas es común.

En un mundo donde todo parece orientado a generar ganancias, las bibliotecas son más necesarias que nunca por su enfoque en compartir y apoyar en lugar de controlar. Y se reflexiona sobre el valor de espacios públicos como las bibliotecas y la importancia de acceder a información confiable y relevante en la sociedad actual.

Las bibliotecas públicas siguen vivas. Se trata de un lugares en el que el rebelde empeño de compartir -e incluso de ser copropietario- de un espacio no se encuentra con el impulso carcelario de disciplinar, sino más bien con el impulso de apoyar y escuchar. Lugares donde el derecho de todo el mundo a un baño, un lugar donde sentarse, agua limpia, tranquilidad, esté claro y se asuma como algo natural. Un lugar donde tu capacidad para existir como ser humano no dependa de la capacidad para pagar. Una experiencia así es tan rara en el siglo XXI que no es de extrañar que la gente realmente ame las bibliotecas.

Cerca del 80% de los adultos estadounidenses creen que «las bibliotecas les proporcionan los recursos que necesitan», según una encuesta publicada por el Pew Research Center en 2016; los resultados publicados por Pew en 2017 mostraron que un enorme 78% de los adultos consideraban que «las bibliotecas públicas les ayudan a encontrar información fiable y fidedigna» y el 56% dijo que «las bibliotecas les ayudan a obtener información que les ayuda con las decisiones que tienen que tomar». Entre los adultos, los millennials eran los mayores fans de las bibliotecas: en otro artículo publicado por Pew en 2017, se informó de que los millennials habían utilizado las bibliotecas «más que cualquier otra generación adulta» durante el año anterior.

Por el contrario, la gente odia absolutamente los medios de comunicación. Según datos de Gallup publicados en 2022, «la confianza de los estadounidenses en que los medios de comunicación de masas informen de las noticias de forma ‘completa, precisa e imparcial'» estaba en un mínimo casi récord del 34%, y solo el 7% tenía «mucha» confianza en los medios. En un sorprendente estudio de Gallup sobre la confianza en 16 instituciones estadounidenses, los periódicos ocupaban el 12º lugar y los informativos de televisión el 15º; sólo el Congreso salía peor parado.

Una iniciativa de Library Futures, una organización de reflexión y defensa, en asociación con Google News Initiative (GNI) para promover asociaciones entre redacciones y bibliotecas. La intención original de la asociación era mejorar el acceso a los medios informativos a través de la biblioteca. El objetivo era que en lugar de ofrecer gratuitamente a los usuarios de las bibliotecas una versión digital del periódico destinada al consumidor, la coalición decidió producir juntos periodismo original. Un presupuesto de unos 100.000 dólares sirvió para financiar la colaboración del grupo y la producción de ocho artículos. Tanto la APL como el Times Union serían propietarios de los artículos, conservando el derecho a publicarlos en sus propios sitios web y canales digitales, libres de cualquier muro de pago y, por tanto, de libre lectura para todos.

Sin embargo, estos variados experimentos sugieren la posibilidad de algo más grande. En sus huellas, es posible ver un mundo diferente: un mundo en el que se protejan y amplíen los recursos colectivos que la gente ama, y en el que las personas puedan ser realmente dueñas de las historias que se producen sobre ellas y sus comunidades. Victor Pickard, profesor de política de medios de comunicación y economía política en la Universidad de Pensilvania, ha descrito elementos de este mundo, en particular el concepto de «centros públicos de medios de comunicación», construidos sobre instituciones públicas ya existentes, como bibliotecas y oficinas de correos, que podrían servir de «nuevas instituciones de anclaje».

La historia más amplia, y a la que apuntan estos modestos experimentos de colaboración, es la de la democracia, algo que sólo es posible cuando la gente tiene acceso al conocimiento necesario para tomar decisiones individuales y colectivas. Con demasiada frecuencia, quienes escriben sobre estos temas ocultan lo que realmente está en juego e ignoran el potencial que ofrece la infraestructura cultural existente de bibliotecas, medios de comunicación, escuelas y sistemas de comunicación. A pesar de las limitaciones, y contra todo pronóstico, lo que sugieren estas humildes, imperfectas pero geniales asociaciones es que es posible una forma totalmente distinta de compartir historias e información -y, por tanto, de entender nuestro mundo-, y que partes de ese posible futuro ya están aquí.

Las bibliotecas son la prueba de que cuando un bien público se hace realmente público -cuando se convierte en propiedad, estructuralmente, de todos- a la gente le gusta, y mucho. ¿Por qué no aprovechar lo que ya funciona?