La junta de una biblioteca pública de Wyoming despide a su bibliotecaria jefe por negarse a retirar libros de contenido LGBTQ

HuffPost. «A Head Librarian Was Fired After 27 Years — For Refusing To Move Books», 15 de agosto de 2023. https://www.huffpost.com/entry/librarian-fired-wyoming-books_n_64da5ab9e4b08e55c4cd8325.

A finales de julio, el consejo de administración de la Biblioteca Pública del Condado de Campbell, en Wyoming, votó por 4 a 1 el despido de Terri Lesley, su directora durante muchos años.

Durante dos años, la junta de la biblioteca, con la ayuda de miembros conservadores de la comunidad, había intentado que Lesley retirara libros que, según ellos, eran sexualmente inapropiados para menores. Pero Lesley se negó, por miedo a ser demandada y por su firme convicción de que una colección diversa de libros es esencial para el éxito de una biblioteca.

«Creo que la comunidad se ve perjudicada por no tener acceso a una amplia variedad de información», afirma Lesley.

Lesley insiste en que los libros de temática LGBTQ deben estar en la biblioteca, aunque algunos padres no quieran que sus hijos los lean. También le preocupa que la demanden por violar la Primera Enmienda, que prohíbe la censura sancionada por el gobierno.

«Han fabricado esta crisis», dijo a HuffPost, hablando de la junta tras su despido. «Sus afirmaciones no tienen fundamento y carecen de cualquier apoyo creíble».

La Junta de la Biblioteca del Condado de Campbell no ha respondido a la solicitud de comentarios de HuffPost.

Lesley había sido empleada del sistema de bibliotecas durante 27 años, 11 de ellos como directora. Según los miembros de la comunidad de la ciudad de 30.000 habitantes, era muy querida; en la reunión especial en la que fue despedida, cientos de personas se presentaron para apoyarla. ¿Cómo fue destituida de un cargo tan importante?

Los desafíos a la supervisión de la biblioteca por parte de Lesley siguieron un camino estratégico: Los activistas conservadores, a menudo apoyados por legisladores republicanos, han lanzado una guerra sin cuartel contra las personas LGBTQ+. Bajo el pretexto de los derechos de los padres, han presionado para eliminar los libros de las escuelas y censurar a los educadores – y en el camino, las bibliotecas públicas también han sido atacadas – el último frente en la guerra cultural que está tratando de eliminar la existencia de las personas LGBTQ y sus experiencias de la vida pública, a través de herramientas como las leyes que dictan lo que los maestros pueden decir acerca de la identidad de género y la prohibición de que los niños transgénero practiquen deportes en la escuela.