Conservation (PAC), IFLA Core Programme on Preservation and, y Council on Library and Information Resources (CLIR). «IFLA Principios para el cuidado y manejo de material de bibliotecas», marzo de 2001. https://repository.ifla.org/handle/123456789/1191.

Texto completo

Este documento es una introducción general al cuidado y manejo de material de bibliotecas, dirigido a individuos e instituciones con poco o ningún conocimiento en preservación. No proporciona una extensa lista de métodos ni prácticas en detalle, pero proporciona información básica para ayudar a las bibliotecas a establecer una actitud responsable en el cuidado de sus colecciones. A menudo se conocen los factores que amenazan a las colecciones, pero con frecuencia los bibliotecarios no denuncian de manera suficientemente enfática las consecuencias de ignorar tales riesgos. Por lo tanto, “Los Principios IFLA para el Cuidado y Manejo de Material de Bibliotecas” están diseñados para alentar a los responsables a enfrentar estas consecuencias, y junto con científicos y técnicos expertos, formular una política positiva para el futuro del material de sus colecciones.

Esta publicación se orienta fundamentalmente a:

• Dar a conocer la vulnerabilidad del material de bibliotecas;

• Promover el conocimiento sobre la permanencia y durabilidad del material de bibliotecas;

• Incentivar el cuidado y manejo adecuados del material de bibliotecas;

• Ayudar al personal de bibliotecas en la búsqueda de soluciones frente a los problemas de preservación;

• Incentivar líneas claras de comunicación entre los administradores de bibliotecas y edificios y el personal de preservación y de la biblioteca en general, de manera tal que todos velen por la preservación de las colecciones de la institución.