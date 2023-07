El árabe coránico: de sus orígenes hiyazíes a sus tradiciones clásicas de lectura

Putten, Marijn van. Quranic Arabic: From Its Hijazi Origins to Its Classical Reading Traditions. Brill, 2022.

Esta obra examina la historia del árabe coránico. A partir de manuscritos y testimonios literarios medievales, descubre el primer estrato árabe hiyazí del texto y describe su evolución hacia las tradiciones canónicas de lectura del árabe clásico.; Destinatarios: Todos los interesados en la historia del árabe y del texto coránico, así como en la historia temprana del árabe clásico y de las tradiciones de lectura del Corán.