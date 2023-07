El nuevo «trabajo híbrido» es «IA + humanos»

Samuel, Alexandra. «The New “Hybrid Work” Is “AI + Humans”». JSTOR Daily, 7 de julio de 2023. https://daily.jstor.org/the-new-hybrid-work-is-ai-plus-humans/.

Herramientas como ChatGPT, DALL-E y Bing Chat han aparecido justo después de un periodo de tres años en el que los profesionales de cuello blanco han experimentado una dislocación masiva de dónde y cómo trabajan. El cambio de la noche a la mañana hacia el trabajo a distancia que tuvo lugar durante el cierre de COVID-19 ha madurado hasta convertirse en un cambio duradero en la estructura del trabajo: Entre el 40% de los trabajadores estadounidenses que tienen empleos que pueden realizarse a distancia, un tercio trabaja ahora desde casa a tiempo completo, mientras que otro 40% trabaja a distancia parte o la mayor parte del tiempo.

Esto significa que el 30% de la población activa estadounidense pasa ahora una parte significativa de su vida laboral fuera de un lugar de trabajo convencional, y que el 70% de las empresas estadounidenses tienen ahora una plantilla híbrida, en la que algunos (si no todos) los empleados pasan parte (si no todos) de sus días trabajando a distancia. Si tenemos en cuenta que menos del 3% de la población activa estadounidense trabajaba a distancia a tiempo completo antes de la pandemia, esto representa una transición asombrosamente grande y rápida en la estructura social del trabajo.

Esta transformación en el lugar de nuestra vida laboral está a punto de chocar con una transición en quién realiza ese trabajo. Esta colisión es el nuevo trabajo híbrido, en el que las organizaciones se componen de una mezcla de trabajadores presenciales y remotos, y los equipos se componen de una mezcla de colegas humanos y artificiales.

La próxima década de la vida laboral estará marcada por el doble reto que plantean estas dos transiciones simultáneas. Es absurdo hablar de la automatización del trabajo o del impacto de la inteligencia artificial en el empleo sin tener en cuenta la forma en que nuestros supuestos sobre el trabajo y el empleo ya han sido transformados, recientemente y de forma masiva, por la adopción del trabajo a distancia, así como la reacción en su contra. Y tampoco tiene sentido hablar de cómo conseguir que los trabajadores vuelvan a la oficina, o cómo crear cultura y colaboración entre equipos distribuidos, sin tener en cuenta cómo la IA ya está transformando nuestra vida laboral diaria y los temores de los empleados ante el futuro.

