Miller, Brett, Peggy McCardle, y Vince Connelly, eds. Writing Development in Struggling Learners: Understanding the Needs of Writers across the Lifecourse. Brill, 2017.

En Writing Development in Struggling Learners (El desarrollo de la escritura en alumnos con dificultades), investigadores internacionales aportan ideas sobre el desarrollo de las destrezas de escritura, desde la escritura temprana y el desarrollo de la ortografía hasta la composición, las razones por las que los individuos tienen dificultades para adquirir destrezas de escritura competentes y cómo ayudar a estos alumnos.; Destinatarios: Bibliotecas académicas, estudiantes de postgrado, investigadores en alfabetización, personas sin formación, especialistas en alfabetización, educadores de primaria y secundaria.