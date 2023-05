La mayoría de los estadounidenses ha oído hablar del ChatGPT, pero pocos lo han probado

Vogels, Emily a. «A Majority of Americans Have Heard of ChatGPT, but Few Have Tried It Themselves». Pew Research Center (blog). Accedido 25 de mayo de 2023. https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/05/24/a-majority-of-americans-have-heard-of-chatgpt-but-few-have-tried-it-themselves/.

Alrededor de seis de cada diez adultos estadounidenses (58%) conocen ChatGPT, aunque son relativamente pocos los que lo han probado, según una encuesta del Pew Research Center realizada en marzo. La mayoría de los que han probado ChatGPT afirman que les ha resultado útil al menos en cierta medida.

El uso de ChatGPT ha sido muy discutido. Algunos lo consideran una herramienta útil para fines educativos y laborales, mientras que otros opinan que sólo debe utilizarse como entretenimiento.

Sin embargo, pocos adultos estadounidenses han utilizado ChatGPT con algún fin. Sólo el 14% de los adultos estadounidenses afirma haberlo utilizado para entretenerse, aprender algo nuevo o trabajar. Esta falta de aceptación coincide con una encuesta del Pew Research Center de 2021, según la cual los estadounidenses se mostraban más preocupados que entusiasmados por el aumento del uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Entre el subconjunto de estadounidenses que han oído hablar de ChatGPT, el 19% dice que lo ha utilizado para entretenerse y el 14% para aprender algo nuevo. Aproximadamente uno de cada diez adultos que han oído hablar de ChatGPT y que actualmente trabajan a sueldo lo han utilizado en el trabajo.

Las opiniones de los estadounidenses sobre la utilidad de ChatGPT son algo dispares. A las personas que lo han utilizado se les preguntó por su experiencia con este chatbot. Aproximadamente un tercio dice que ha sido extremadamente útil (15%) o muy útil (20%), mientras que el 39% dice que ha sido algo útil. Alrededor de una cuarta parte de los que lo han probado dicen que no ha sido muy (21%) o nada útil (6%).

Los adultos más jóvenes tienden a encontrar el ChatGPT más útil que los mayores. Alrededor de cuatro de cada diez adultos menores de 50 años que lo han utilizado (38%) dicen que ha sido extremadamente o muy útil, mientras que sólo una cuarta parte de los usuarios de 50 años o más (24%) dicen lo mismo.