El 97% de los maestros utilizan ChatGPT para impartir sus clases

Intelligent. «8 in 10 Teachers Approve of Student Use of ChatGPT, Nearly All Use It Themselves». Accedido 24 de mayo de 2023. https://www.intelligent.com/8-in-10-teachers-approve-of-student-use-of-chatgpt-nearly-all-use-it-themselves/.

Un nuevo estudio de Intelligent.com muestra cómo la aplicación de inteligencia artificial llamada ChatGPT está omnipresente en los planes de estudio escolares, ya que los profesores la utilizan cada vez más para desarrollar planes de lecciones, y los estudiantes la adoptan para hacer sus deberes.

La empresa afirma que ha encuestado a 1.000 profesores y ha descubierto que 8 de cada 10 docentes aprueban que los alumnos utilicen ChatGPT, y que casi todos los profesores lo utilizan para ayudarles a gestionar su trabajo.

Las principales conclusiones de la encuesta son las siguientes

El 95% de los profesores conoce ChatGPT

El 98% de los profesores utiliza ChatGPT

El 79% aprueba su uso

El 84% de los profesores que aprueban su uso han dedicado tiempo a enseñar a sus alumnos a utilizarlo

El 35% cree que la mayoría o la totalidad de sus alumnos entregan las tareas para las que utilizaron ChatGPT.

El 71% afirma que su centro no tiene una política sobre el uso de ChatGPT.

Según la encuesta, el 97% de los maestros utilizan ChatGPT como herramienta para impartir sus clases. Esto indica una alta adopción y dependencia de esta tecnología en el ámbito educativo.

Beneficios del uso de ChatGPT: Los maestros citan varias ventajas al utilizar ChatGPT en la planificación de lecciones. Entre ellas se encuentran la generación de ideas creativas, la obtención de recursos y materiales relevantes, la personalización de los planes de lecciones según las necesidades de los estudiantes y el ahorro de tiempo en la preparación.

Apoyo en la elaboración de contenidos: Los maestros encuentran que ChatGPT les brinda asistencia en la creación de contenido para las lecciones. Pueden solicitar ideas, sugerencias de actividades, ejercicios y explicaciones claras sobre conceptos difíciles.

Complemento a la experiencia docente: Aunque ChatGPT es una herramienta útil, los maestros enfatizan que no reemplaza la experiencia y el conocimiento pedagógico del educador. Es importante utilizar ChatGPT como un recurso adicional para enriquecer la enseñanza, pero siempre tomando decisiones educativas fundamentadas.

Consideraciones éticas: Al utilizar ChatGPT, los maestros deben ser conscientes de las consideraciones éticas y el potencial de sesgos en los resultados generados por el modelo. Es importante supervisar y revisar la información proporcionada por ChatGPT antes de utilizarla en el aula.

Perspectivas futuras: Los resultados de la encuesta sugieren que el uso de tecnologías basadas en IA, como ChatGPT, seguirá creciendo en el ámbito educativo. Se espera que estas herramientas continúen siendo utilizadas para mejorar la eficiencia y la calidad de la planificación de lecciones.

En resumen, la encuesta revela que una gran mayoría de maestros utilizan ChatGPT para desarrollar sus planes de lecciones. Esta tecnología les brinda beneficios en la generación de ideas, la personalización de los contenidos y el ahorro de tiempo. Sin embargo, se enfatiza que ChatGPT debe utilizarse como complemento a la experiencia docente y con consideraciones éticas en mente.