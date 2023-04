¿Cuándo sustituirá ChatGPT a las búsquedas? El 42 % de los profesionales de diversos sectores encuestados predijeron que en el futuro encontrarían información basada en Internet a través de chatbots

How ChatGPT and Generative AI Will Alter the Future of Work—Aberdeen Strategy & Research. (2023). Recuperado 28 de abril de 2023, de https://www.aberdeen.com/blog-posts/how-chatgpt-and-generative-ai-will-alter-the-future-of-work/

¿Cuándo sustituirá ChatGPT a las búsquedas? Quizá antes de lo que cree

Una encuesta reciente de Aberdeen Strategy & Research preguntaba cómo crees que encontrarás información en Internet en el futuro: Los chatbots de IA ganan a los motores de búsqueda por un amplio margen.

El artículo plantea la posibilidad de que los sistemas de conversación basados en IA, como ChatGPT, puedan reemplazar a los motores de búsqueda tradicionales en un futuro cercano, ya que ofrecen una experiencia más personalizada y efectiva para los usuarios. Además, se discuten los desafíos que todavía deben superarse antes de que esto suceda, como la falta de transparencia y control en la toma de decisiones de los sistemas de IA.

Se ha escrito mucho sobre las implicaciones de las herramientas impulsadas por IA que realizan tareas empresariales que antes requerían horas de trabajo humano. Como es lógico, gran parte del debate sobre la IA se ha centrado en que la tecnología pone en peligro puestos de trabajo en campos como la creación de contenidos, la atención al cliente, la introducción de datos e incluso la programación informática. Sin embargo, se avecina otro gran cambio: uno que podría alterar fundamentalmente la forma en que obtenemos información y, posiblemente, poner patas arriba el actual paradigma de Internet basado en la publicidad con el que todos estamos familiarizados.

Según una encuesta realizada por Aberdeen Strategy & Research en marzo de 2023, el 42 % de los 642 profesionales de diversos sectores encuestados predijeron que en el futuro encontrarían información basada en Internet a través de chatbots de IA, mientras que solo el 24 % se decantó por los motores de búsqueda.

No sólo los usuarios creen que es más probable que utilicen chatbots para las búsquedas web en el futuro, sino que muchos ya los están utilizando hoy en día. En marzo de 2023, casi seis de cada 10 encuestados habían probado herramientas de IA generativa. Los encuestados eran casi tres veces más dados a haber probado chatbots (56%) como ChatGPT que herramientas de texto a imagen (20%) como Dall-E 2 o Midjourney. Así que, aunque cualquiera tiene el poder de utilizar la IA para generar imágenes, no son muchos los que lo están haciendo todavía.

El estudio reveló que el 16% de los encuestados había utilizado herramientas de IA de manera intensiva (usuarios avanzados), mientras que el 43% las había probado solo de manera ocasional (usuarios ocasionales). Además, los usuarios avanzados eran más jóvenes, con un 28% de la generación del milenio y posteriores (nacidos después de 1981) siendo usuarios avanzados, en comparación con el 14% de la generación X y el 10% de los boomers.

En la actualidad, estos usuarios avanzados son los pioneros de la IA generativa, experimentan con nuevos casos de uso y desarrollan opiniones fundamentadas que influirán en el resto de nosotros. De hecho, el 74% de los usuarios avanzados de IA generativa creen que el desarrollo de la IA avanzada podría ser tan importante como la creación de Internet.

Ya el 64% de los usuarios avanzados de IA generativa y el 35% de los usuarios ocasionales creen que la IA puede ayudarles a encontrar respuestas más rápidamente que un motor de búsqueda tradicional, en comparación con sólo el 7% de los que no han probado el uso de la IA. El estudio también indica que el cambio de los motores de búsqueda a los chatbots de IA podría producirse con bastante rapidez. La gran mayoría de los usuarios avanzados actuales (87 %) y de los usuarios ocasionales (80 %) creen que los chatbots de IA podrán ofrecer respuestas más rápidamente que los motores de búsqueda tradicionales en un plazo de dos años, frente al 42 % de los no usuarios.