Tu biblioteca te puede ayudar a ahorrar dinero

Tener acceso a una biblioteca puede ser una forma efectiva de ahorrar dinero en tus hábitos de lectura y aprendizaje. Pues en lugar de gastar dinero en la compra de libros o revistas, puedes pedir prestado el material que necesitas de tu biblioteca local de forma gratuita. Además, muchas bibliotecas también ofrecen recursos y programas adicionales, como clases y talleres gratuitos, acceso a bases de datos especializadas, y más. En resumen, aprovechar los recursos de tu biblioteca puede ser una forma inteligente de ahorrar dinero y enriquecer tu vida al mismo tiempo.

Las bibliotecas pueden ofrecerte muchas cosas que hacer cuando apenas tienes dinero. La mayoría de las bibliotecas ofrecen algo más que un lugar donde sacar libros. Puedes encontrar oportunidades de entretenimiento gratuito, asistencia profesional y educación.

Un carné de biblioteca puede incluso ahorrarte dinero cuando no estás en la biblioteca. Pregunta a tu bibliotecario si tu biblioteca ofrece alguno de estos programas para ahorrar dinero.

Clases de lengua de signos americana o de inglés como segunda lengua

Algunas bibliotecas ofrecen cursos gratuitos para aprender la lengua de signos americana (ASL). Hacer este curso podría ayudarte a aumentar tus posibilidades de ganar dinero en determinados campos.

Si el inglés no es tu lengua materna, también puedes encontrar ayuda en tu biblioteca local. Es un gran recurso que puede ayudarte a entender mejor aspectos como la pronunciación y la gramática.

Con todas sus reglas y excepciones, la lengua inglesa no es la más fácil de dominar. Pero tu biblioteca puede hacerlo un poco menos difícil.

Streaming de vídeo

Atrás quedaron los tiempos en que sólo se podían sacar DVD. Muchas bibliotecas ofrecen ahora acceso a servicios de streaming, así que puedes seguir entreteniéndote gratis si no tienes reproductor de DVD.

Con acceso a varios programas, películas e incluso música, podrías plantearte cancelar algunas de tus suscripciones de pago a servicios de streaming.

Pases para parques estatales

Tu carné de la biblioteca puede ser un pase de entrada gratuita a muchos parques estatales. Tendrás que consultar en tu biblioteca qué parques están incluidos en este programa y si existen normas especiales o exclusiones.

Las familias pueden ahorrar mucho dinero aprovechando este entretenimiento gratuito.

Pases para museos

Su biblioteca también puede ofrecer acceso a actividades educativas y culturales gratuitas, como visitas a museos. Los museos son estupendos para personas de todas las edades.

Utilizar este programa gratuito es una forma de ahorrar dinero y una buena opción para los días de lluvia. También puedes acceder gratis a zoológicos y otros lugares familiares.

Clubes extraescolares

Consulta en tu biblioteca qué tipo de programas extraescolares y de verano ofrecen a los niños.

Mientras que algunos programas extraescolares y campamentos de día pueden resultar muy caros, los que ofrece tu biblioteca son probablemente gratuitos. Pueden dar a tus hijos algo que hacer y a ti un descanso muy necesario.

Conciertos

Muchas bibliotecas ofrecen conciertos y eventos musicales gratuitos. Algunas incluso ofrecen programas de danza. Es una forma estupenda de apoyar a los artistas locales y disfrutar de entretenimiento gratuito.

Asistir a eventos y clases de música en directo puede ayudarte a conocer gente nueva y también a hacer nuevos amigos.

Hora del cuento y actividades infantiles

En su biblioteca local encontrará actividades para niños de todas las edades. Puede que descubra la hora del cuento para niños pequeños, lecturas especiales de autores e incluso programas dirigidos a adolescentes.

Es una diversión gratuita para sus hijos, y participar con otros niños de su edad les permite adquirir importantes habilidades sociales.

Tutoría

Los profesores particulares son caros, pero tu biblioteca puede ofrecerte ayuda para hacer los deberes y estudiar de forma gratuita. Antes de sacar la cartera, llama a la biblioteca.

La biblioteca es un lugar estupendo para estudiar, ya que está llena de libros de consulta y ofrece acceso a bases de datos en línea.

Acceso gratuito a suscripciones de pago

No todas las bases de datos y sitios web son gratuitos. Algunos -especialmente los más populares, como Ancestry.com- requieren una suscripción de pago, pero si tienes el carné de la biblioteca, puedes evitar estas cuotas recurrentes.

Puedes investigar por diversión, por estudios o incluso por trabajo sin que te cueste un céntimo. Además, probablemente tu bibliotecario pueda ayudarte si necesitas ayuda para utilizarlos.

Educación para adultos

Las bibliotecas pueden ofrecer cursos gratuitos para adultos que les ayuden a mejorar sus habilidades. Aunque probablemente no obtengas un título universitario gratis, estas clases podrían ayudarte a aumentar tu potencial de ingresos.

Y como no te supondrán caros préstamos estudiantiles, no tienes por qué sentirte culpable si los tomas sólo por diversión.

Exposiciones de arte

Si te gusta el arte, comprueba si tu biblioteca organiza exposiciones de arte a lo largo del año. Podrás ver obras de artistas locales y ayudar a tu comunidad.

Incluso puede que decidas exponer tu propia obra y ganar algunos admiradores en el proceso.

Pedir prestados ordenadores portátiles y tabletas

Algunas bibliotecas te permiten sacar en préstamo algo más que libros y DVD. Averigua si tu biblioteca te permite sacar dispositivos como ordenadores portátiles o tabletas.

Es la solución perfecta y gratuita si el tuyo se estropea y tienes que esperar para conseguir uno nuevo.

Acceso a Wi-Fi gratuito

Aunque probablemente ya tengas Wi-Fi en casa, puede que decidas trabajar o relajarte en tu biblioteca. Puede ser un buen descanso de las distracciones y darte algo de tiempo para ti mismo.

El Wi-Fi gratuito de las bibliotecas también puede ser útil si estás fuera de casa y no quieres consumir todos los datos de tu móvil.

Espacio gratuito para reuniones de grupo

Si participa en un club o en una asociación de propietarios, es posible que de vez en cuando tenga que alquilar una sala de conferencias, o puede preguntar en su biblioteca si puede utilizar una de forma gratuita.

Es posible que las bibliotecas te permitan utilizar una sala privada para reuniones de negocios, clubes u otras actividades de grupo. No hace falta que organices un club de lectura en tu casa si no quieres.

Servicios profesionales

Puede que descubra que su biblioteca cuenta con expertos de vez en cuando. Esto es útil si necesitas asesoramiento profesional gratuito.

Expertos en impuestos pueden visitar tu biblioteca durante la temporada de impuestos y responder a cualquier pregunta que puedan. Es posible que no tenga que pagar por una reunión con un contable cuando termine.

Algunas bibliotecas invitan a Planificadores Financieros Certificados para ayudar con cuestiones de finanzas personales.

Oradores invitados y actos especiales

Si quiere escuchar a un autor de éxito hablar de su obra, su biblioteca puede ser el lugar adecuado. Algunas traen conferenciantes invitados, incluidos autores.

Incluso puedes hacerles preguntas. Por supuesto, si quieres, también puedes comprar su libro.

