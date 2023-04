Mantener las colecciones de investigación artística: casos prácticos de colaboración

Dennis Massie, Chela Scott Weber, Mercy Procaccini, Brian Lavoie. Sustaining Art Research Collections: Case Studies in Collaboration. OCLC Research Report, 2023

Texto completo

Mantener las colecciones de investigación sobre arte: Case Studies in Collaboration ofrece recomendaciones para crear colaboraciones sólidas basadas en ejemplos reales de asociaciones entre bibliotecas de arte. Estos estudios de casos documentan las experiencias prácticas y las lecciones aprendidas de colaboraciones entre bibliotecas de arte y académicas para identificar las características de una colaboración exitosa y los desafíos típicos a la hora de planificar, implementar y mantener una asociación.

Tres casos prácticos de colaboración entre bibliotecas:

Los estudios de casos de este informe ofrecen perspectivas enriquecedoras sobre el modo en que las bibliotecas de arte han creado y mantenido colaboraciones en diversos entornos para ilustrar modelos de colaboración que las bibliotecas de arte podrían adaptar en otros contextos.

Museo de Bellas Artes de Houston y Universidad Rice: colaboración entre la biblioteca de un museo y la biblioteca de una universidad vecina, centrada en el acceso compartido y el almacenamiento de materiales bibliotecarios.

OCAD University and the Ontario Council of University Libraries – Una pequeña universidad de arte y diseño es miembro de un consorcio regional con otras 20 bibliotecas universitarias de diversos tamaños y tipos.

Worcester Art Museum y College of the Holy Cross: asociación de la biblioteca de un museo con una universidad vecina, que incluye un modelo de personal compartido, catalogación e infraestructura de préstamo interbibliotecario y acceso recíproco a las colecciones de ambas instituciones.



Sustaining Art Research Collections (Cómo mantener las colecciones de investigación sobre arte) es el segundo de una serie de dos partes que describe los resultados del proyecto Operationalizing the Art Research Collective Collection (Cómo hacer operativa la colección colectiva de investigación sobre arte), que cuenta con el apoyo de una subvención de la Fundación Samuel H. Kress y con una importante coinversión de OCLC. El primer informe, Sustaining Art Research Collections: Using Data to Explore Collaboration (Cómo sostener las colecciones de investigación artística: uso de datos para explorar la colaboración), modela cómo los datos de intercambio de colecciones y recursos de las bibliotecas pueden respaldar la toma de decisiones acerca de las oportunidades de asociación.